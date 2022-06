Nâng khống thiết bị giáo dục ở Bắc Giang: Bắt thêm 1 trưởng phòng

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, lệnh bắt giam bà Vũ Thị Hương Duyên (47 tuổi, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lục Nam) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Nguyễn Huy Thao, Nguyễn Thị Song Hà, Nguyễn Văn Cao (từ trái qua phải). (Ảnh: CA Bắc Giang)

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định 2 bị can Nguyễn Thị Bích Liên và Vũ Thị Hương Duyên có vai trò giúp sức cho các bị can khác trong vụ án này. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố nhiều bị can để điều tra, làm rõ vụ án và thu hồi số tiền 1,3 tỷ đồng.