Nắng gần 40 độ C, bãi biển Cửa Lò ken đặc người tắm

Ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng đỉnh điểm khoảng 40 độ C, nhiều người đã lựa chọn xuống biển Cửa Lò để vui chơi và tắm biển (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), cách thành phố Vinh 18km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội 288km.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trong 5 ngày nghỉ lễ tại Nghệ An phổ biến từ 30-38 độ C, một số khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C như thành phố Vinh hay huyện Tương Dương.

Tại thị xã Cửa Lò, do thiên nhiên ưu ái với bờ biển chạy dọc phía Đông, nền nhiệt thấp hơn mức trung bình của khu vực khoảng 2 độ C. Trong làn nước mát mẻ, những con sóng mạnh vừa phải, du khách tận hưởng những ngày nghỉ đáng giá (Ảnh: Hoàng Lam).

Một gia đình Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày tại biển Cửa Lò.

"Thời tiết nắng nóng nhưng chiều xuống biển tắm thì đúng là trải nghiệm tuyệt vời", nam du khách nhận xét (Ảnh: Hoàng Lam).