'Nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ' bật khóc nức nở trên truyền hình

Trong tập 271 của "You Quiz on the Block", nữ diễn viên Go Hyun Jung xúc động thú nhận về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Sau 15 năm, cô mới tham gia show giải trí. Go Hyun Jung trở lại với khán giả bằng talk show sau 15 năm. Xuất hiện trên You Quiz on the Block của tvN, phát sóng ngày 27, nữ diễn viên không giấu nổi sự lo lắng vì đã bỏ bê show tạp kỹ quá lâu. Cô không ngần ngại tiết lộ những câu chuyện liên quan đến chồng cũ Chung Yong Jin, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae hay mối quan hệ của cô với các con sau khi ly hôn. Năm 1995, ngay sau khi bộ phim gây sốt Sandglass kết thúc, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn với cháu trai Chủ tịch Samsung. Từ khi bước vào gia đình tài phiệt cô đã không còn xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Diễn viên Go Hyun Jung. Nhìn lại thời 24 tuổi, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi muốn đi du học nhiếp ảnh và đã tiết kiệm tiền cho việc đó. Hồi đó, tôi nghĩ rằng ngành giải trí không phù hợp với mình. Nhưng cuộc sống không bao giờ diễn ra theo cách bạn dự định". Cô tiếp tục: “Sau đó, tôi đột nhiên rơi vào lưới tình. Tôi không biết tình yêu có thể thú vị đến vậy. Tôi đã say đắm”. Lần đầu nhắc đến các con trên truyền hình, Go Hyun Jung cố kìm nén những giọt nước mắt: “Nhiều người tò mò không biết tôi có sống cùng con hay không, nhưng đó là hy vọng xa vời. Tôi chưa từng sống cùng hai con, chúng tôi không thân thiết. Điều đó là nỗi đau không thể khỏa lấp trong tôi”. Nữ diễn viên hiểu có nhiều người cảm thấy thương hại các con cô nhưng Go Hyun Jung không muốn làm phiền chúng. Sau 8 năm 6 tháng chung sống, có một con trai và một con gái, Go Hyun Jung và Chung Yong ly hôn vào năm 2003. Bước vào gia đình hào môn với Huyn Jung không khác gì địa ngục. Cô bị chính gia đình chồng ngược đãi. Mỗi lần họp mặt gia đình, nếu có mặt Go Hyun Jung, mọi người sẽ cố tình nói chuyện bằng tiếng Anh. Khi cô đi học thêm tiếng để hòa nhập, họ đổi thành tiếng Pháp. Go Hyun Jung trở lại màn ảnh năm 2005 và thành công với bộ phim truyền hình Spring Day. Các con của cô lớn lên dưới sự chăm sóc của Chung Yong Jin. Từng giãi bày về cuộc hôn nhân, mỹ nhân Nữ hoàng Seondeok cho biết cơ thể cô kiệt quệ trong khoảng thời gian làm dâu tài phiệt. Hôn nhân khiến cô mất đi niềm kiêu hãnh và sự tự tin vốn có.

Go Hyun Jung bật khóc khi kể về mối quan hệ với hai con và sự nghiệp của cô. Trong chương trình Byul Byul talk show đài TV Chosun năm 2017, một nhà báo tiết lộ hai người con của Go Hyun Jung đều đang du học tại Mỹ. Họ thừa hưởng gen tốt của cha mẹ. Con trai cô ấy giống bố, khi con gái là bản sao của mẹ. Truyền thông Hàn đưa tin con trai của Go Hyun Jung là Chung Hae Chan, đã tốt nghiệp Khoa Quản trị Khách sạn của Đại học Cornell. Anh đã hoàn thành khóa thực tập tại bộ phận tư vấn tài chính của Samjong KPMG, một trong bốn công ty kế toán hàng đầu của Hàn Quốc. Vào tháng 12/2023, anh tham dự buổi độc tấu sáo của Han Ji Hee cùng với cha mình, Chủ tịch Chung Yong Jin. Anh hiện được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành người kế nhiệm tại Tập đoàn Shinsegae. Theo Tiền Phong