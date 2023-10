Nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini bắt đầu tập đi

Ngày 5/10, Phó giáo sư, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết đến nay sau 3 tuần hồi sức cấp cứu nam bệnh nhân N.V.C (SN 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) không còn phải thở máy.

Bệnh nhân C. bị ngạt khói nặng, khi vào viện tiên lượng tử vong cao. Ông Cơ cho biết các bác sĩ quan ngại về di chứng thần kinh do ngộ độc CO2 của bệnh nhân. May mắn, hiện tại, bệnh nhân giao tiếp được, dù còn chậm.