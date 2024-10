Nạn nhân bị đánh do làm thơ đăng Facebook: "Tôi chỉ làm thơ cho vui"

Thấy nhiều người phản đối giải bóng chuyền, các đội bỏ về không chơi nữa nên ông Lư đã làm một bài thơ đăng trên Facebook cho vui, không ngờ lại bị một số đối tượng hành hung. Chiều 16/10, trao đổi với phóng viên, anh Ngô Văn Luýt, trú xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết đến thời điểm này, bố anh là ông Ngô Văn Lư (55 tuổi) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ông Lư là người bị một nhóm đối tượng xông vào nhà hành hung chỉ vì bài thơ ông đăng trên trang Facebook cá nhân. Sau nhiều ngày điều trị, ông Lư mặc dù đã tỉnh táo nhưng vẫn đau ở vùng ngực, bầm tím mắt. Nạn nhân được xác định bị dập phổi 2 bên sát thành ngực. Ông Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Nhật Quang). Theo lời kể của ông Lư, khoảng 20h ngày 10/10, khi ông cùng gia đình đang ăn tối, một nhóm người kéo đến. Ông Lư vừa mở cửa thì bị các đối tượng lao vào đánh tới tấp. Khi vợ ông Lư hô hoán, người dân chạy đến, nhóm đối tượng mới chịu rời đi. Do bị đánh liên tiếp vào phần lưng và đầu nên đến nay, ông Lư còn cảm giác choáng, đau nhức nhiều nơi trên cơ thể. Nói về bài thơ đăng trên Facebook, ông Lư cho biết do thấy nhiều người phản đối giải bóng chuyền tổ chức tại xã Ngư Thủy, các đội bỏ về không chơi nữa nên ông mới làm một bài thơ đăng trên Facebook cho vui, không ngờ lại bị đánh. Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Lệ Thủy đã cử cán bộ vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của ông Lư. Sau nhiều ngày điều trị, ông Lư mặc dù đã tỉnh táo nhưng vẫn đau ở vùng ngực, bầm tím mắt (Ảnh: Nhật Anh). Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc nghiêm minh, trừng trị những đối tượng côn đồ theo quy định của pháp luật. "Bố tôi đăng thơ lên Facebook, nếu có câu từ gì chưa đúng, cơ quan chức năng xử phạt, những người kia không có quyền đánh bố tôi như vậy, đây là hành vi côn đồ. Những người đánh bố tôi đã xin lỗi nhưng quan điểm của gia đình là để cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật", anh Luýt nói. Nguyên nhân ông Lư bị hành hung xuất phát từ bài thơ ông đăng tải trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Nhật Anh). Liên quan nhóm người hành hung ông Lư, cơ quan công an đã triệu tập, lấy lời khai 7 đối tượng. Nhóm người này đều trú cùng xã Ngư Thủy, cách nhà nạn nhân không xa. Các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người và khai nhận có xảy ra mâu thuẫn với ông Lư, bắt nguồn từ giải bóng chuyền địa phương. Sau khi đọc bài thơ ông Lư đăng lên Facebook cá nhân, nhóm đối tượng cho rằng bài thơ có ý châm biếm, xúc phạm, nên kéo đến nhà ông Lư "nói chuyện". Tại đây, đôi bên cãi vã, sẵn hơi men, nhóm đối tượng không kiềm chế được đã lao vào đánh ông Lư. Công an huyện Lệ Thủy đơn vị đang phối hợp giám định thương tật đối với ông Ngô Văn Lư để củng cố hồ sơ, làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.