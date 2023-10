Nam thanh niên đầu trần, lái xe máy bằng chân ở Đồng Nai bị xử phạt

Ngày 18/10, thông tin từ Công an Đồng Nai, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử phạt hành chính L.Q.C. (SN 2005, thường trú tổ 28 KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh L.Q.C. lái xe bằng chân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, 13/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên không đội nón bảo hiểm, dùng chân lái xe máy trên quốc lộ 1A (thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa).