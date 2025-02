'Nam thần lai Nga' Đinh Nhikolai bị truy tố vì tàng trữ ma túy

Theo cáo trạng, trong tháng 6.2024, Công an Quận 1 tổ chức nhiều đợt tuần tra và phát hiện Đinh Nhikolai cùng một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu công an phường kiểm tra và tiến hành bắt người phạm tội quả tang.

Qua lời khai của các bị can trên và truy xét, Công an Quận 1 bắt 3 đối tượng mua bán ma túy là 3 mẹ con bị can Trịnh Thị Hòa.