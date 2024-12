Nam sinh TP.HCM giành học bổng vào đại học y khoa top đầu thế giới

Với hồ sơ học thuật ấn tượng cùng 2 bài luận độc đáo, Nguyễn Đức Bảo Khôi thành công trúng tuyển Đại học Johns Hopkins với học bổng 7,8 tỷ đồng cho 4 năm học. 3h30 ngày 14/12, Nguyễn Đức Bảo Khôi (17 tuổi) choàng tỉnh. Mở điện thoại, thấy tin nhắn từ thông báo đã có kết quả xét tuyển sớm vào Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Khôi lật đật mở máy tính, đăng nhập vào cổng tuyển sinh của trường. “Dòng chữ ‘You Are Admitted’ (Bạn đã trúng tuyển) hiện ra, em tỉnh cả ngủ, gọi cả nhà dậy cùng xem thư mời nhập học dù đang giữa đêm. Em hạnh phúc, vì đây là ngôi trường em mơ ước”, Bảo Khôi, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ. Khôi trúng tuyển sớm vào Đại học Johns Hopkins - ngôi trường đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2025, cũng là ngôi trường đứng đầu về khoa học y sinh, theo US News. Mức hỗ trợ tài chính nam sinh nhận được lên tới 80%, tương đương hơn 310.000 USD cho 4 năm học (khoảng 7,8 tỷ đồng). Nguyễn Đức Bảo Khôi, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: NVCC) 'Ngành khó mới đáng để học' Bảo Khôi lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh, không ai theo ngành Y. Nhưng từ nhỏ, nam sinh đã hứng thú với ngành học này khi nghe người lớn nói “bác sĩ là ngành khó nhất để thi và học”. “Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản khó mới đáng để học. Nhưng sau này, khi lớn hơn, em nhận thấy bác sĩ cứu người là nghề cao quý. Vì vậy, em muốn theo đuổi”, nam sinh chia sẻ. Năm lớp 11, Khôi mới bắt tay vào làm hồ sơ, song hành trình chuẩn bị du học của em đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Từ năm cấp 2, nam sinh đã tham gia các cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh và Olympic Toán học Mỹ. Để thuận tiện trong việc thi các chứng chỉ IELTS, SAT, viết luận, nghiên cứu tài liệu, Khôi đăng ký học chuyên Anh khi lên lớp 10. Sau khi trúng tuyển vào trường Phổ thông Năng khiếu, Khôi lên ngay chiến thuật, phân chia quá trình chuẩn bị du học làm 3 giai đoạn ở 3 năm học. Ở lớp 10, nam sinh tập trung duy trì GPA và học trước chương trình lớp 11. Cùng với đó là duy trì các hoạt động ngoại khóa ở trường. Sang lớp 11, khi đảm bảo GPA ở mức 9.7-9.8, Khôi tập trung vào nghiên cứu khoa học, viết luận và thi chứng chỉ. Nam sinh đạt 8.5 IELTS và 1.560/1.600 điểm SAT (thuộc top 1% thế giới). Johns Hopkins yêu cầu các ứng viên phải viết hai bài luận chính và phụ. Bài luận chính chỉ dài 650 chữ, nhưng Khôi mất tới hơn nửa năm để nghiền ngẫm và viết hoàn thiện trong 5 ngày. Nam sinh lấy ý tưởng từ việc dấu vân tay của mẹ mờ dần theo thời gian do làm nhiều công việc. Tuy nhiên, dù có mờ, nó cũng rất quan trọng bởi là sự ghi dấu và nhận diện con người; cũng là sự ghi nhận những việc mà mẹ em đã làm. “Trước đây, em thường chỉ tập trung vào những thành tích hiện hữu như bằng khen, giải thưởng và cho rằng những thứ đó mới đáng để ghi nhận. Nhưng dần dần, trong quá trình trải nghiệm và quan sát những việc mẹ làm, em nhận ra chính những đóng góp vô hình, dù không được vinh danh, vẫn có ích cho xã hội”, Khôi kể. Trong khi đó, ở bài luận phụ, nam sinh viết về trải nghiệm sống hình thành nên phẩm chất, tư tưởng và định hướng cá nhân. Từ vấn đến gây tranh cãi trong lịch sử, Khôi đánh giá mỗi người trong xã hội sẽ có góc nhìn khác nhau về một vấn đề bất kỳ. Chính vì bậy, em muốn theo đuổi ngành Khoa học thần kinh (Neuroscience) để nghiên cứu về não bộ con người. Bảo Khôi tham gia thực tập, thiện nguyện tại các bệnh viện và mái ấm tình thương. (Ảnh: NVCC). Miệt mài với nghiên cứu khoa học Theo Bảo Khôi, ngoài bài luận cá nhân, hội đồng tuyển sinh của Johns Hopkins còn đánh giá cao năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng đóng góp học thuật cho cộng đồng. Vì vậy, từ năm lớp 11, Khôi bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu. Trong một lần tìm kiếm thông tin trên mạng, nam sinh vô tình bắt gặp một chương trình thực tập dành cho học sinh có mong muốn làm nghiên cứu. Khôi ứng tuyển và không ngờ được nhận làm thực tập sinh online. Vì lệch múi giờ, không ít ngày, nam sinh phải thức dậy từ 3h sáng để làm việc. “Dù vất vả, nhưng đó là ngòi nổ đầu tiên thúc đẩy em thực tập ở các phòng nghiên cứu”, Khôi chia sẻ. Sau khi hoàn thành chương trình này, Khôi tiếp tục tham gia vào các chương trình thực tập sinh nghiên cứu tại 3 phòng thí nghiệm của Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau này, được thầy cô giới thiệu, nam sinh được thực tập ở một số phòng thí nghiệm thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các dự án nghiên cứu Khôi tham gia thực tập thường tập trung vào hóa sinh và khoa học thần kinh, như tác động lên nhú bì để tăng cường sức khỏe và sự phát triển của tóc; ứng dụng y sinh của hạt nano vàng… Nam sinh được học cách làm thí nghiệm, phụ giúp thầy cô, thu thập và tổng hợp thông tin… Khôi nói em cảm thấy may mắn vì đã học trước kiến thức lớp 11 để phục vụ hoạt động nghiên cứu tốt hơn. Trong đó, dự án nghiên cứu về các hoạt tính sinh học của chiết xuất từ ​​quả hạt cây đủng đỉnh khiến Khôi tự hào nhất bởi được tham gia sâu vào quá trình thí nghiệm, nghiên cứu. “Có giai đoạn, em ngồi từ 8h đến 17h chỉ để bóc vỏ quả đủng đỉnh, điều chế, pha chế hóa chất, nhưng các thí nghiệm liên tục thất bại. Mỗi khi có tiến triển, dù nhỏ, em đều lấy đó làm động lực”, Khôi cho hay bài báo về nghiên cứu này dự kiến sẽ xuất bản vào năm tới. Ngoài ra, các dự án cá nhân của nam sinh cũng có nhiều dấu ấn. Khôi sáng lập cộng đồng khoa học InitiaRe dành cho học sinh, sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học. Hay câu lạc bộ PTNK DECA cho những học sinh yêu thích kinh tế. Cũng trong năm lớp 11, bổ sung cho hồ sơ học thuật, nam sinh tham gia các kỳ thi trong nước và ngoài nước về Toán, Hóa, Sinh và đạt huy chương từ đồng đến vàng. Ba năm chuẩn bị cho du học, Khôi nói có nhiều giai đoạn vất vả, thời gian ngủ ít, thậm chí nhiều lần em chỉ kịp ăn trên xe mẹ chở. Song, nam sinh cho rằng những điều đó không là gì với kết quả đã đạt được. Phụ trách giảng dạy môn Toán tại lớp 12 Anh 1 trong 3 năm, TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, đánh giá dù học chuyên Anh, Khôi vẫn nổi trội ở các môn Toán và Khoa học Tự nhiên. "Tôi đánh giá cao năng lực tư duy và lập luận của Khôi. Tôi thích cách em ấy khẳng định và phủ định một vấn đề. Điều đó chứng tỏ một kiến thức nền tảng tốt và tư duy phản biện bài bản", thầy Dũng nhận xét. Thầy Dũng bày tỏ vui mừng trước kết quả trúng tuyển của nam sinh, song thầy cũng nhắn nhủ tất cả chỉ là khởi đầu, mong Khôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tựu mới ở những bậc học tiếp theo. Tháng 8 năm sau, Khôi mới bay sang Mỹ theo đuổi ngành Khoa học thần kinh. Thời gian này, nam sinh dự định sẽ tiếp tục các dự án nghiên cứu còn dang dở. Cùng với đó, Khôi cũng muốn mở ra thêm cơ hội cho bản thân bằng việc duy trì học tập để đăng ký vào Đại học Y Dược TP.HCM.