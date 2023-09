Nam shipper ở Quảng Nam trốn truy nã sau khi 'ôm' tiền hàng

Đến tháng 3/2023, khi phát hiện sự việc, Công ty Th.Ph. làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình.

Khi công an tiếp nhận xử lý, Thái bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm xuất cảnh, sau đó đến ngày 24/8 thì ra quyết định truy nã đối với Phạm Hồng Thái về hành vi Tham ô tài sản.

THANH BA