Năm mới, đại gia Đặng Thành Tâm ghi kỷ lục, Việt Nam là ngôi sao hiếm có

Những kỷ lục đầu năm mới

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2023 với doanh thu cả năm tăng gấp 6 lần so với năm 2022 lên 5.645 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước đó.

Mặc dù vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra nhưng đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của KBC kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán năm 2007.

Cũng trong năm 2023, Phát triển Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận tình hình tài chính tốt lên nhiều so với năm trước đó. Tổng nợ vay giảm 22% xuống còn 13.226 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn giảm hơn 50% xuống còn gần 3.660 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sạch nợ trái phiếu.

Trong năm, KBC tiếp tục đầu tư mạnh vào các khu công nghiệp như Tràng Cát (Hải Phòng), Tân Phú Trung…

Cổ phiếu KBC trong phiên giao dịch đầu tháng 2/2024 tăng mạnh hơn 3,6% lên 31.350 đồng/cp.

Không chỉ có KBC, nhiều cổ phiếu bất động sản công nghiệp khác cũng tăng vọt trong phiên đầu tháng mới.