Nam giới học giỏi khối C nên chọn ngành nào?

Ngành học dành cho nam giới học giỏi khối C. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là một số ngành học dành cho nam giới học giỏi khối C, thí sinh có thể tham khảo thêm để có được sự lựa chọn phù hợp đối với bản thân.

Câu hỏi khối C học ngành nào ra trường dễ xin việc, mức lương cao luôn là băn khoăn với nhiều bạn nam khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, kết quả khảo sát giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, học luật ra có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ rất lớn.

Một số trường đại học nổi tiếng đào tạo nhóm ngành này, bạn có thể tham khảo: trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Tòa án, trường Đại học Luật (Đại học Huế), trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường Đại học Luật TP.HCM.

Khối ngành Công an, Quân đội

Khối ngành Công an, Quân đội được xem là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn nam học giỏi khối C. Khác với những ngành học khác, ngoài đáp ứng điểm thi, thí sinh muốn thi vào ngành Công an, Quân đội còn phải tham gia khám sức khỏe với một số yêu cầu bắt buộc như: nam cao từ 162cm và nặng 47kg trở lên, nữ phải nặng từ 45kg và cao trên 1m58.

Tuy có đầu vào khá khắt khe, nhưng sau khi ra trường sinh viên sẽ được đảm bảo đầu ra và làm việc trong cơ quan nhà nước.