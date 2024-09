Nam doanh nhân vừa chi 120 triệu đồng mua tranh vẽ bóng lưng của vợ cũ là ai?

Tại sự kiện We Love Viet Nam vị doanh nhân này đã đấu giá thành công bức tranh do chính tay vợ cũ vẽ để ủng hộ người dân vùng lũ lụt. Mạnh tay đấu giá mua tranh của vợ cũ để làm từ thiện Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức vẫn là thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt sau sự kiện đấu giá tại show We love Vietnam, mối quan hệ của cả 2 lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngày 22/9, thiếu gia Phạm Nghiêm Đức - chồng cũ của Diệp Lâm Anh gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện We Love Vietnam – chương trình ca nhạc và đấu giá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Trong chương trình, ca sĩ Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện và mang tới 1 bức tranh có tên Quân Tử để đấu giá quyên góp cho đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Diệp Lâm Anh và bức tranh sơn dầu do chính bản thân vẽ Người đẹp 35 tuổi chia sẻ đây là tác phẩm được cô vẽ trong giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Diệp Lâm Anh cũng bày tỏ bản thân xin mời nhà hảo tâm nào muốn sở hữu bức tranh này sẽ cùng ăn chung 1 bữa ăn thân mật để cô chia sẻ ý nghĩa của bức tranh. Ban đầu bức tranh có giá khởi điểm 30 triệu và nhanh chóng được chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm - đấu giá thành công với giá 120 triệu đồng.

Doanh nhân Đức Phạm trong sự kiện đấu giá

Ảnh chụp màn hình Cùng ngày, doanh nhân Đức Phạm đăng bài trên trang cá nhân Facebook giải thích về mục đích đấu giá bức tranh của mình là để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Ngoài ra, anh từ chối lời mời bữa ăn thân mật cùng tác giả bức tranh - ca sĩ Diệp Lâm Anh. Ca sĩ Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn vào năm 2018 và có với nhau 2 người con là Boorin (sinh năm 2018) và B.Boy (sinh năm 2019). Đến năm 2021, cả hai xác nhận đã ly hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ, nguyên nhân được cho là do có người thứ 3 xuất hiện. Sau đó, mối quan hệ giữa doanh nhân Đức Phạm và Diệp Lâm Anh có nhiều ồn ào khiến dư luận chú ý. Gia thế của thiếu gia Đức Phạm Doanh nhân Đức Phạm (tên đầy đủ là Phạm Nghiêm Đức) sinh năm 1990 từng có thời gian sinh sống và học tập tại Canada trước khi về nước lập nghiệp rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Gia đình Đức Phạm giàu có "khét tiếng" kinh doanh đa ngành nghề ở TP HCM. Gia đình của anh có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa tại TP Hồ Chí Minh và hệ thống cửa hàng phân phối xe máy lớn. Tất cả những hoạt động kể trên đều được vận hành bởi doanh nhân Nghiêm Anh Vân - mẹ của thiếu gia Đức Phạm. Đức Phạm là doanh nhân khá kín tiếng, không chỉ tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, anh cũng là chủ của một chuỗi cà phê nổi tiếng ở TP HCM. Trước khi ly hôn, doanh nhân Đức Phạm và vợ cũ cùng nhau mở chuỗi của hàng trà sữa nổi tiếng với tổng 37 chi nhánh trên toàn quốc. Hơn nữa, cặp đôi cũng cùng nhau đầu tư kinh doanh vào nhiều quán bar, club... Ngoài công việc kinh doanh thành công với hàng chuỗi cửa hàng, Doanh nhân Đức Phạm còn nổi tiếng với "thú chơi" xe xa xỉ. Anh sở hữu bộ sưu tập xe hơi ấn tượng mà nhiều người ao ước.

Doanh nhân Đức Phạm sở hữu chiếc siêu xe thể thao đắt tiền. Doanh nhân Đức Phạm là "tay chơi" siêu xe có tiếng ở Tp Hồ Chí Minh. Nam doanh nhân từng lái BMW i8 7 tỉ đồng trong đám cưới của mình. Ngoài ra, thiếu gia họ Nghiêm còn sở hữu McLaren 650S Spider với giá khoảng 20 tỉ đồng, SUV Lamborghini Urus khoảng 23 tỉ đồng... và nhiều tài sản giá trị khác. Bên cạnh đó, gia đình của doanh nhân Đức Phạm còn mua cho hai cháu căn nhà hơn 10 tỉ đồng và chu cấp tiền ăn học.