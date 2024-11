Nam Định trở lại cuộc đua vô địch, Hà Tĩnh vẫn bất bại

Điểm nhấn vòng 8 LPBank V.League 2024-2025: Nam Định có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bất bại. Nam Định có chiến thắng đậm nhất tại vòng 8 V.League. Ảnh: VPF Đội TPHCM dứt mạch trận không thắng Trước trận gặp Công an Hà Nội, đội TPHCM đã có 5 trận liên tiếp không thắng tại V.League, trong đó có đến 3 trận thua. Tệ hơn, họ cũng không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong chuỗi trận này. Điều đó khiến thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương gặp nhiều sức ép. Tuy nhiên, họ đã thi đấu thành công trước Công an Hà Nội - đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, để giành chiến thắng 2-1. Quan trọng hơn, ngoại binh của đội đã ghi bàn. Với 3 điểm có được, TPHCM tạm thoát khỏi khó khăn, còn với Công an Hà Nội đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ. Nguyễn Xuân Son giúp Nam Định trở lại cuộc đua vô địch Trên sân nhà, đương kim vô địch Nam Định đã có chiến thắng 5-0 trước đội cuối bảng Đà Nẵng. Đây chính là trận đấu có cách biệt lớn nhất từ đầu mùa, vượt qua trận Quảng Nam 0-4 Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, qua đó giúp đội bóng có được 16 điểm, để vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sau khởi đầu chậm chạp, Nam Định đã tăng tốc mạnh mẽ với việc thắng 4/5 trận gần nhất, để trở lại cuộc đua vô địch. Kết quả 7 trận đấu tại vòng 8 LPBank V.League 2024-2025. Ảnh: VPF Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết thắng Sau 8 vòng đấu, 3 đội Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng vẫn chưa có trận thắng nào tại V.League. Đội bóng xứ Nghệ vừa thay huấn luyện viên, rộ lên thông tin mời Lê Công Vinh về làm trợ lý, nhưng đã đánh rơi chiến thắng với trận hòa 1-1 trên sân Quảng Nam. Đây cũng là trận đấu có nhiều tranh cãi liên quan đến các quyết định của trọng tài. Hải Phòng thua 0-1 trên sân của Bình Định, trong khi đó, Đà Nẵng nhận thất bại đậm 0-5 trước Nam Định. Thành tích yếu kém từ đầu mùa khiến 3 đội đang chia nhau 3 vị trí cuối bảng. Nếu không sớm có những cải thiện, họ sẽ đối mặt với bài toán trụ hạng khốc liệt. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục bay cao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là đội duy nhất chưa thua sau 8 vòng đấu, với 3 trận thắng, 5 trận hòa. Vòng 8, họ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 1-0 tại sân nhà. Đây là kết quả bất ngờ, bởi mùa trước, họ đã rất vất vả trong việc trụ hạng. Mùa này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã gặt hái kết quả nhờ hồi sinh nhiều ngôi sao như Xuân Trường, Geovane, Trọng Hoàng… Kể cả những cầu thủ ít tiếng tăm hơn cũng đang chơi rất hay như Viktor Lê, Huỳnh Tấn Tài, Đặng Văn Trâm… Bảng xếp hạng sau vòng 8 V.League 2024-2025. Ảnh: VPF