Nam diễn viên Ye Hak Young đột ngột qua đời ở tuổi 40

Ye Hak Young ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2001 cùng với những tên tuổi như Kang Dong Won, Gong Yoo và Joo Ji Hoon. Anh cũng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nonstop 4, The Cut, Like Father, Like Son và A Pharisee.

Năm 2009, Ye Hak Young bị bắt vì nghi ngờ buôn lậu và sử dụng thuốc lắc. Bê bối khiến Ye Hak Young phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật 3 năm.