Nam diễn viên dùng ma túy 181 lần ra tòa

Trong phiên tòa, luật sư bào chữa cho Yoo Ah In nói: "Chúng tôi thừa nhận bị cáo hút cần sa. Nhưng có một số cáo buộc như dạy người khác sử dụng cần sa, tiêu hủy bằng chứng là không đúng sự thật, bị phóng đại quá mức".

Khi được hỏi lý do hoãn ngày xét xử, Yoo Ah In nói "chắc vấn đề đến từ luật sư". Anh hạn chế trả lời câu hỏi liên quan đến cáo buộc của bác sĩ, bao gồm 181 lần sử dụng ma túy.

Đại diện của Yoo Ah In còn cho biết có nhiều thứ cần xem xét về tình tiết và nguyên tắc pháp lý. Luật sư nói xem xét kỹ lưỡng bằng chứng sau đó đưa ra ý kiến.

Yoo Ah In đối mặt cáo buộc sử dụng thuốc propofol 181 lần từ tháng 9/2020-3/2021, kê đơn trái phép và mua thuốc ngủ dưới tên người khác từ tháng 5-8/2021. Cảnh sát điều tra sau khi nhận hồ sơ từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm. Theo kết quả điều tra, Yoo Ah In dương tính với 5 loại chất cấm là propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem.

Trong lần triệu tập đầu vào tháng 3, Yoo Ah In nói: "Tôi chia sẻ tất cả sự thật có thể tiết lộ. Tôi vô cùng hối hận khi phải đứng ở đây do sự cố đáng tiếc, khiến những người ủng hộ tôi thất vọng".

