Nam diễn viên cởi trần tấu hài kỳ dị gây tranh cãi

Sau mỗi động tác, anh đều nói: "Xin mọi người đừng lo lắng, tôi vẫn đang mặc đồ".

Diễn viên hài Tonikaku Nhật Bản cởi trần trên sân khấu.

Trong quá trình biểu diễn, Tonikaku khiến khán giả bật cười khi tạo một số tư thế của cầu thủ bóng đá, tay đua ngựa, pha hành động nổi tiếng của James Bond và kiểu tạo dáng của Spice Girls.