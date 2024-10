Nam ca sĩ show Anh trai bị tố vô ơn

Quang Hùng MasterD vướng lùm xùm bản quyền sáng tác với Drum7, Xuân Định K.Y, xoay quanh ba ca khúc "Dễ đến dễ đi", "Trói em lại", "Tình đầu quá chén". Ồn ào nổ ra khi ca sĩ Xuân Định K.Y thể hiện một phân đoạn Tình đầu quá chén lên TikTok cá nhân và khẳng định đây là lời do anh chấp bút: “Tình đầu trong anh như chén rượu sầu. Dẫu có lúc nhạt màu. Vẫn khắc sâu biết chắc là đau”.

Quang Hùng MasterD diễn Trói em lại trong show Anh trai say hi Trùng hợp, đây cũng là lời Quang Hùng MasterD chia sẻ trên show Anh trai say hi rằng anh sáng tác lúc 2h sáng, đến 5h đã hoàn thành. Bên cạnh đó, một tài khoản trên Threads nói ca khúc Trói em lại cũng có Xuân Định K.Y góp công và dự định biểu diễn cùng Quang Hùng trên show Anh trai, tuy nhiên không được phía chương trình đồng ý. Giữa lùm xùm, nhà sản xuất âm nhạc Drum7 đăng đàn trên Threads, ám chỉ Quang Hùng MasterD vô ơn, phủ nhận công sức của đồng nghiệp. “Phước đức cả đời tích hết vào người đó ‘Hồng’. Lo xem lại cách ăn ở đi. Quá tam ba bận rồi. Chúng tôi im lặng bao năm qua là quá tốt rồi” - Drum7 nói, gọi nhân vật được nhắc đến là “Hồng” - biệt danh fan thường gọi Quang Hùng MasterD. Trước đó, Quang Hùng MasterD phát hành ca khúc Dễ đến dễ năm 2020. Phần mô tả, Drum được đề danh ở vai trò sáng tác lời, beat. Tương tự trường hợp của Xuân Định K.Y, anh cũng được phía Quang Hùng ghi tên trong phần giới thiệu ca khúc Tình đầu quá chén và Trói em lại ở nhiều vai trò khác nhau. Fan của Quang Hùng cho hay thần tượng của họ đang bị dựng chuyện sau khi nổi lên nhờ Anh trai say hi. Tối 9/10, phía công ty quản lý Quang Hùng MasterD cho biết đang chủ động liên hệ tới phía của nhạc sĩ Drum7 cùng Xuân Định K.Y để cùng trao đổi, giải quyết bất cập. “Về bản quyền ca khúc Dễ đến dễ đi giữa Quang Hùng MasterD và nhạc sĩ Drum7 đã được giải quyết những hiểu lầm không đáng có trong suốt những năm qua, mọi vấn đề đã được hai nghệ sĩ giãi bày rõ ràng và đi đến quyết định chung” - phía công ty gửi lời xin lỗi và mong khán giả thấu hiểu.

Quang Hùng MasterD là ca sĩ Việt gây sốt ở thị trường Thái Lan nhờ ca khúc Dễ đến dễ đi. Anh được khán giả nước nhà quan tâm hơn khi tham gia Anh trai say hi Quang Hùng MasterD lên tiếng nói mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, mong khán giả nhẹ nhàng với anh và đồng nghiệp. Về phía Drum7, anh cho biết vấn đề giữa hai người phức tạp và kéo dài nhiều năm qua. Sau khi hòa giải, anh gửi lời xin lỗi và rút kinh nghiệm cho những phát ngôn trên mạng xã hội. “Tôi và Quang Hùng đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sau 3 năm chiến tranh lạnh. Mong không có ai ác ý thêu dệt thêm chuyện của hai chúng tôi” - Drum7 chia sẻ. Theo Tiền Phong