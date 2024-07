Nam ca sĩ ở show Anh trai bị chê EQ thấp

Isaac bị chê ứng xử thiếu tinh tế, hiếu thắng sau 6 tập "Anh trai say hi", trái ngược với phản ứng tích cực của công chúng dành cho Jun Phạm, S.T Sơn Thạch trong show "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhiều khán giả tiếc nuối vì Isaac đứng ở "chiến tuyến" khác so với đồng đội cũ.

Biểu hiện của các cựu 365 và phản ứng trái ngược của khán giả Khán giả mong chờ màn tái ngộ của các cựu thành viên 365 trên sân chơi game show âm nhạc, nhưng ước nguyện ấy không vẹn toàn. Jun Phạm và S.T Sơn Thạch ghi danh ở Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG), trong khi đó Isaac quyết định gửi gắm niềm tin show Anh trai say hi (ATSH).

Khán giả mong 365 hội ngộ trong cùng game show âm nhạc nhưng không thành. Từ trái sang: Jun Phạm, Isaac, S.T Sơn Thạch. Từ các sân khấu solo cho đến màn trình diễn nhóm, S.T Sơn Thạch và Jun Phạm đều phô diễn được nhiều kỹ năng, từ hát live, nhảy, trình diễn… nhận được đánh giá cao của khán giả. Trong vòng Công diễn 1, Jun Phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ đội trưởng, dẫn dắt Nhà Ngũ Hành tiến vào top 3. Nhà Xuân, Hạ, Thu, Đông tạo điều kiện để Sơn Thạch thể hiện được tài năng múa ballet, khiến người xem xúc động khi liên hệ tới tình phụ tử. Không chỉ bứt phá trên sân khấu, hai cựu thành viên 365 được hiểu và quan tâm hơn khi chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện đời tư, gắn với cha mẹ. “Jun và S.T chọn đúng đất tỏa sáng, được tự do sáng tạo và làm mới hình ảnh của mình, không nằm mãi trong vùng an toàn” - khán giả nhận định. Hai nghệ sĩ được fan khen tình cảm, luôn cổ vũ, ủng hộ nhau. Ở các video luyện tập, S.T Sơn Thạch và Jun Phạm nghiêm túc, tỉ mỉ, tận tâm hướng dẫn đồng đội.

Trong khi S.T Sơn Thạch (bìa trái) và Jun Phạm (bìa phải) được khen thoát khỏi vỏ bọc an toàn, Isaac được cho là quá an toàn. Khác với phản ứng tích cực mà hai đồng nghiệp có được, cựu nhóm trưởng 365 Isaac đang hứng chịu ý kiến chỉ trích “EQ thấp”, háo thắng. Trong tập 6 ATSH, khi giành giật người chơi về chung đội, Isaac từ chối Pháp Kiều vì nói trong nhóm đã có Negav đảm nhận vị trí rapper, nhưng anh lại chiêu mộ Hurrykng - một rapper khác. Phần lôi kéo thành viên của Isaac bị đánh giá thiếu thuyết phục, gây khó chịu khi khoe khoang bản thân. Một số chi tiết cho thấy cách lập luận của nam ca sĩ mâu thuẫn, lủng củng, “thả miếng” hài nhạt nhòa. Isaac có đúng khi chọn "Anh trai say hi"? Sau tập 6, lần thứ ba liên tiếp Isaac làm trưởng nhóm, vào top thảo luận, nhưng chưa có sân khấu nào thực sự “viral”. Sự bàn luận của khán giả về Issac dường như chỉ gói gọn trong cộng đồng fan chương trình. Nam ca sĩ gốc Cần Thơ vốn là gương mặt có kinh nghiệm làm nghề, ngoại hình nổi bật, có khả năng hát, nhảy tốt. Nhưng để nổi bật so với Hieuthuhai, Negav, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD… Isaac cần đổi mới và nỗ lực hơn. “Ở ATSH, Isaac vẫn là chính mình, chưa bứt phá. Độ thảo luận quẩn quanh trong vòng fan, chưa có khoảnh khắc viral trên các trang cộng đồng”, “Qua Live stage 3, chưa thấy gì nổi bật ngoài khả năng lead nhóm của Isaac. Nhiều thành viên bật hẳn lên vì nhạc hay thì người có tư duy làm nhạc để trình diễn như Isaac chiếm được lượng bình chọn ở trường quay thôi” - các tài khoản nhận xét.

Isaac tròn vai trong Anh trai say hi nhưng chưa thực sự bùng nổ như đàn em. Một số người xem cho rằng anh không có dấu ấn cá nhân mới mẻ, trong khi show ATVNCG khai thác tốt tiềm năng cá nhân. Trước khi hai show phát sóng, ATVNCG từng “nhá hàng” Isaac có trong đội hình nhưng sau đó đổi nam ca sĩ đã tham gia show đối thủ. Điều này khiến khán giả tiếc nuối, bởi tính đến lúc này, ATVNCG thành công đưa tên tuổi của những cái tên xa lạ như Đỗ Hoàng Hiệp, Kiên Ứng đến gần hơn với khán giả, làm nóng lại gương mặt vốn đã nổi tiếng như Soobin. Tuy nhiên, Isaac đến với ATSH là lựa chọn không hề tồi và đã có tính toán. Nhìn vào lựa chọn của nam ca sĩ, khán giả thấy được con đường và mục tiêu riêng của Isaac.

Anh trai say hi được nhận định đúng với định hướng nghệ sĩ giải trí của Isaac. Âm nhạcATSH mới, trending, phù hợp với dòng nhạc và hình tượng nghệ sĩ giải trí anh theo đuổi lâu nay. Isaac muốn khám phá năng lượng trẻ trung, truyền đạt kinh nghiệm nhóm nhạc, điều này hoàn toàn đúng với tiêu chí ATSH - nơi có các nghệ sĩ trẻ, xu hướng hội tụ. Nhìn vào cái lợi lâu dài, nhà sản xuất đứng sau ATSH có cả hệ sinh thái, thâu tóm gần hết show giải trí hot hiện nay, game show âm nhạc cũng không thiếu, Họ có thể cung cấp tài nguyên, hỗ trợ hoạt động nghệ thuật cho Isaac sau khi chương trình kết thúc. Theo Tiền Phong