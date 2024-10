Nam ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz và quá khứ đầy biến động gây bất ngờ

Nam ca sĩ này phát hiện mình được nhận nuôi khi đang quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc nam huyền thoại DBSK của SM Entertainment. Rất nhiều ngôi sao mà chúng ta ngưỡng mộ đã từng trải qua những khó khăn, mất mát và thậm chí là cả những bi kịch trong quá khứ. Những trải nghiệm này không chỉ định hình con người họ mà còn góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc và đầy cảm xúc.

Nam ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Kim Jae Joong. Kim Jae Joong sinh năm 1986. Anh ra mắt năm 2003 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam huyền thoại DBSK của SM Entertainment. Năm 2009, Jae Joong cùng 2 thành viên Park Yoo Chun và Kim Jun Su đệ đơn kiện SM do hợp đồng hà khắc. Sau đó, họ tách khỏi DBSK và lập nhóm mới mang tên JYJ. Ngoài vai trò ca sĩ, Kim Jae Joong còn phát triển sự nghiệp với tư cách diễn viên. Hiện anh tích cực hoạt động solo và sở hữu công ty riêng. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Jae Joong là thần tượng K-pop giàu bậc nhất trong giới ca sĩ Hàn Quốc, có thể chỉ xếp sau Park Jin Young - Chủ tịch JYP Entertainment. Tài sản ròng của nam ca sĩ ước tính khoảng 100 triệu USD.

Nam ca sĩ Kim Jae Joong. Gần đây, nam ca sĩ Kim Jae Joong đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về quá khứ cơ cực của mình. Sau 15 năm kể từ khi tách khỏi nhóm nhạc DBSK, nam ca sĩ Kim Jae Joong lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình truyền hình "Radio Star", theo AllKpop.

Kim Jae Joong lúc nhỏ. Trong chương trình, anh tiết lộ bản thân được nhận nuôi khi mới 3 tuổi, trong một gia đình có nhiều con gái. Thế nhưng, anh không phát hiện ra điều này cho đến khi ra mắt với nhóm nhạc DBSK. "Sau này tôi mới biết, và thậm chí sau khi biết, cả gia đình tôi và tôi đều cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến từ "con nuôi", Jae Joong cho hay. Điều ngạc nhiên nhất trong câu chuyện của Jae Joong là khoảnh khắc anh biết việc mình chỉ là con nuôi. "Trong khi chúng tôi đang quay video ca nhạc "Believe" ở Busan, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Vào thời điểm đó, tôi liên tục bị quấy rối bởi các cuộc gọi từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, vì vậy tôi không muốn trả lời, nhưng kỳ lạ thay, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng mình nên trả lời. Khi tôi trả lời, người đó nói, "Jaejun, dạo này cậu thế nào?"' Tôi nghĩ, "Ai đang gọi mình bằng tên thời thơ ấu, mà chỉ có dì mình mới dùng?". Mặc dù người gọi không tiết lộ họ là ai, nhưng tôi cảm thấy như mọi mảnh ghép của câu đố đã khớp vào đúng vị trí. Đó là lúc tôi biết mình đã được nhận nuôi", nam ca sĩ kể. Anh ấy tiếp tục: "Sau khi tìm hiểu tình hình, tôi phát hiện ra công ty đã tạo ra một cuốn sách ảnh. Trong đó có ảnh của tôi từ thời thơ ấu và những bức ảnh đó được chụp trước khi tôi lên ba. Đó là cách gia đình ruột thịt của tôi tìm thấy tôi".

Jae Joong được nhận nuôi trong gia đình có 8 người con gái. Jae Joong cũng chạm đến trái tim mọi người khi chia sẻ rằng nhiều người xung quanh anh đã giữ bí mật về việc nhận con nuôi để bảo vệ anh khỏi bị tổn thương. Anh nói, "Khi bạn còn trẻ, mọi người nghĩ rằng tốt nhất là giữ bí mật về việc nhận con nuôi, đúng không? Hầu hết bạn bè của tôi đều biết về điều đó, nhưng họ đều giữ bí mật với tôi". Trong đó, có người em gái út trong gia đình có sinh nhật cách Jae Joong khoảng 10 tháng. Cả hai đã luôn học cùng nhau, nhưng người em gái của nam ca sĩ không bao giờ tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật thực sự của mình để tránh tin đồn thất thiệt. "Em ấy đã giấu sinh nhật của mình vì tôi. Chỉ khi chúng tôi trưởng thành, em ấy mới có thể ăn mừng vào đúng ngày sinh. Tôi thực sự biết ơn em gái vì đã hy sinh và che giấu sinh nhật của cô ấy trong thời gian dài như vậy", anh bày tỏ. Vào tháng 2 năm 2013, True Story Theater của MBN đã phát sóng một tập phim có sự góp mặt của mẹ ruột của Jae Joong, Oh Seo Jin, người đã chia sẻ về câu chuyện cuộc đời đầy biến động của mình. Sinh năm 1962 trong một gia đình danh tiếng ở Eumseong với tư cách con gái của một người mang thai hộ, Oh Seo Jin bị gia đình từ chối chỉ vì cô là con gái. Cô bị coi là gánh nặng trong gia đình. Sau đó, gia đình cô lâm vào cảnh phá sản do khoản nợ bảo lãnh của cha cô và cha cô bị đột quỵ. Không đủ khả năng chi trả học phí, Oh Seo Jin bỏ học cấp 3 vào năm thứ hai và lấy chứng chỉ tổng đài điện thoại để tìm việc làm. Cuối cùng, cô bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng khi trở về từ chuyến đi đính hôn, người ta phát hiện ra cô là con gái của một người mang thai hộ, dẫn đến việc hôn ước bị hủy bỏ. Oh Seo Jin thời điểm đó đang mang thai và đã tự mình sinh đứa trẻ. Sau đó, cô gặp và kết hôn với một công chức hơn cô năm tuổi, và họ có một cậu con trai chính là Jae Joong. Tuy nhiên, chồng cô trở nên hung dữ mỗi khi anh ta uống rượu và cô đã bỏ trốn cùng hai đứa con của mình. Mặc dù cô đã cố gắng nuôi cả hai đứa con trong cảnh nghèo khó, nhưng cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Jae Joong đến một gia đình khác. Oh Seo Jin rơi vào trầm cảm nặng nề, choáng ngợp bởi nỗi đau buồn và cảm giác mất mát sau khi gửi con trai đi.

Mẹ ruột của Jae Joong từng hé lộ về cuộc đời biến động, khiến bà phải gửi con trai cho gia đình khác. 20 năm sau, khi Jae Joong trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới, anh và mẹ ruột đã có cơ hội gặp lại nhau. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến chỉ trích bà vì cho rằng bà chỉ tìm lại con trai vì hiện tại anh là nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có. Theo Người Đưa Tin