Nam ca sĩ là con trai bà chủ villa: Ở nhà rộng thênh thang có tới 15 phòng ngủ, từng dành tiền đi hát cho mẹ làm kinh doanh

Tại ''Anh Trai Say Hi'', Quân A.P không chỉ khoe được giọng hát nội lực và ấm áp, mà còn bộc lộ tố chất lãnh đạo đầy ấn tượng khi nhiều lần dẫn dắt nhóm đạt điểm cao trong các vòng thi. Đặc biệt, nam ca sĩ còn ''phá vỡ'' giới hạn của bản thân khi thực hiện những vũ đạo khó, yêu cầu sự dẻo dai và bền bỉ. Quân A.P cũng cho biết ''Anh Trai Say Hi'' không chỉ là nơi học hỏi kỹ năng mới mà còn tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Gia thế gây bất ngờ

Năm 2023, Quân A.P bất ngờ khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột trước cơ ngơi của gia đình. Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bởi độ hoành tráng của căn nhà.

Theo đó, căn villa của gia đình Quân A.P nằm ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút lái xe. Đây vừa là nơi sinh sống của gia đình nam ca sĩ, vừa là điểm kinh doanh du lịch do mẹ nam ca sĩ quản lý. Cũng từ đây, anh được khán giả gọi với biệt danh ''con trai bà chủ villa''.

Thời gian sau đó, Quân A.P cũng chia sẻ video quay cận cảnh các góc sinh hoạt trong căn nhà. Bên cạnh 15 phòng ngủ, cơ ngơi của gia đình nam ca sĩ còn có bể bơi, vườn rau và khoảng sân thoáng đãng thích hợp cho các hoạt động vui chơi, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. ''Hoàng tử ballad' còn tiết lộ, vì sợ khách tới lưu trú không biết villa của gia đình Quân A.P nên mẹ anh đã treo rất nhiều ảnh con trai trong phòng khách. Anh cũng thường xuyên rủ bạn bè về câu cá, nghỉ ngơi, thư giãn khi rảnh rỗi.