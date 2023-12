Your browser does not support the video tag.

Nam ca sĩ đột tử trên sân khấu ở tuổi 30.

Công ty thu âm hợp tác với Pedro đã chia sẻ với giới truyền thông rằng khi tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết nam ca sĩ đã qua đời. Nguyên nhân của sự ra đi đột ngột này được cho là bởi Pedro bị nhồi máu cơ tim.

Chia sẻ về sự ra đi của nam ca sĩ Pedro Henrique, công ty thu âm cho biết: "Pedro là một thanh niên trẻ tuổi, vui vẻ, thân thiện. Chúng tôi không hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu ấy. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Pedro".