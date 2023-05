Nam ca sĩ bị chỉ trích vì hút thuốc, chửi thề trên sóng trực tiếp

C.A.P không tham gia lần comeback sắp tới của Teen Top.

Phía công ty chủ quản TOP Media khẳng định màn comeback của Teen Top không bị hoãn. “Chúng tôi sẽ xác nhận lại về việc gia hạn hợp đồng đối với các thành viên trong thời gian sớm nhất”, vị đại diện cho hay.

Trước đó, Teen Top thông báo màn trình diễn với đội hình đầy đủ vào tháng 7 tới nhằm kỷ niệm 13 năm ra mắt. Thời gian gần đây, nhóm nhạc bất ngờ nổi tiếng trở lại sau khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ How do you play? Nhiều bản hit đã “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng.



Teen Top nổi tiếng trở lại sau khi tham gia How do you play?