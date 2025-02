Năm 2025 số vụ lừa đảo lấy tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?

Những vụ lừa đảo cảnh tỉnh nhiều người

Năm 2024 chứng kiến nhiều vụ mất tiền, vụ kiện gây rúng động dư luận xã hội. Điển hình như việc một tiến sĩ ngân hàng bị lừa mất hơn 400 triệu đồng trong tài khoản, một nữ doanh nhân bị lừa mất hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mở tại hai nhà băng lớn.

Đây là bài học trong việc nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Qua đó cho thấy, bất cứ ai cũng có thể bị lừa mất tiền nếu không tuân thủ các quy định về an toàn liên quan đến tài khoản.

Với vụ việc một tiến sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng bị mất hơn 400 triệu đồng, sau đó ông đã làm đơn trình báo Công an quận Thanh Xuân nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trước đó, vị tiến sĩ này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh công an, yêu cầu ông nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản do đối tượng cung cấp. Số tiền này đã “một đi không trở lại”.

Bình luận về sự việc, TS. Lê Xuân Nghĩa cho hay: “Ngay cả một người là tiến sĩ ngân hàng cũng có thể bị lừa bởi những kiến thức rất sơ đẳng”.

Trong số hàng loạt vụ lừa đảo lớn nhỏ diễn ra thời gian qua, nổi bật là vụ lừa đảo mà nạn nhân là nữ doanh nhân Trần Thị Chúc (SN 1974, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh).

Theo bà Chúc, ngày 22/4/2022, bà nhận được cuộc điện thoại của một người giới thiệu là cán bộ điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự và gửi bà xem lệnh bắt giữ khẩn cấp do có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.