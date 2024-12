Năm 2025, Apple dùng chip Bluetooth, Wi-Fi tự phát triển

Kế hoạch tham vọng tự sản xuất linh kiện của Apple sẽ bao gồm việc chuyển sang chip kết nối Bluetooth và Wi-Fi ‘cây nhà lá vườn’ trong năm 2025, thay thế linh kiện của Broadcom. Theo nguồn tin của Bloomberg, con chip tên mã Proxima đã được phát triển trong vài năm và dự kiến có mặt trên các sản phẩm đầu tiên vào năm 2025. Giống như các chip nội bộ khác của Apple, Proxima sẽ do đối tác TSMC sản xuất. Mục tiêu của Apple là phát triển giải pháp không dây đầu cuối được tích hợp chặt chẽ với các linh kiện khác và tiết kiệm năng lượng hơn. Apple là một trong những khách hàng lớn nhất của Broadcom, chiếm khoảng 20% doanh thu. Chip Wi-Fi và Bluetooth đảm bảo các thiết bị của Apple có thể online qua mạng không dây và ghép nối với các thiết bị ngoại vi như tai nghe và loa. Ảnh: Bloomberg Hai linh kiện mới đánh dấu một bước đột phá lớn đối với nhóm công nghệ phần cứng của Apple. Dưới sự dẫn dắt của Phó chủ tịch cấp cao Johny Srouji, nhóm đã tạo ra các bộ xử lý chính cho iPhone, iPad và máy tính Mac. Giờ đây, Apple sẽ kiểm soát cách các thiết bị kết nối với mạng di động và Wi-Fi, những lĩnh vực mà các nhà sản xuất chip khác từ lâu đã có lợi thế, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và mở đường cho các định dạng thiết bị mới, như iPhone mỏng hơn và công nghệ đeo. Apple sẽ bắt đầu tung ra chip Wi-Fi và Bluetooth bên trong các thiết bị gia đình mới vào năm tới, bao gồm bộ giải mã tín hiệu TV và loa thông minh mini HomePod. Công ty cũng đặt mục tiêu đưa lên iPhone vào cuối năm sau và cho iPad và Mac vào năm 2026. Dù sẽ thay thế linh kiện Wi-Fi và Bluetooth kết hợp của Broadcom trong các thiết bị của Apple, Broadcom vẫn sẽ cung cấp bộ lọc tần số vô tuyến cho modem. Apple cũng đang làm việc với Broadcom liên quan đến chip máy chủ đám mây thế hệ tiếp theo, theo The Information. Chip Proxima không phải là bước đột phá đầu tiên của Apple vào lĩnh vực không dây. Từ lâu, “táo khuyết” đã thiết kế các thành phần không dây tùy chỉnh cho AirPods và Apple Watch. Nhưng việc áp dụng thiết kế nội bộ cho một thành phần thiết yếu như vậy trong các sản phẩm quan trọng nhất của họ - iPhone, iPad và Mac - mang lại rủi ro cho Apple. Chip Wi-Fi và Bluetooth đảm bảo các thiết bị của Apple có thể online qua mạng không dây và ghép nối với các thiết bị ngoại vi như tai nghe và loa. Đó là những phần quan trọng của trải nghiệm Apple và khách hàng có thể nhận thấy nếu có vấn đề phát sinh. Broadcom là công ty dẫn đầu thị trường về các bộ phận không dây và Apple có thể không thể sánh được với năng lực của công ty này với chip Wi-Fi thế hệ đầu tiên của mình. Tuy nhiên, nó vẫn hỗ trợ tiêu chuẩn Wi-Fi 6E, cung cấp băng thông tốt hơn và tốc độ cao hơn. Với chip không dây tự phát triển bên trong các thiết bị nhà thông minh, các sản phẩm của Apple sẽ hoạt động chặt chẽ hơn với nhau và có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu nhanh hơn. Công ty đang lên kế hoạch thúc đẩy nhà thông minh mạnh hơn thông qua phát hành một thiết bị trung tâm trang bị AI, có thể đặt trên bàn hoặc gắn vào tường. Hãng cũng đã phát triển camera an ninh, có khả năng ghép nối với các thiết bị gia đình khác. (Theo Bloomberg)