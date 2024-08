Nadal khóc rời Olympic 2024: Kết thúc một triều đại

Lời tạm biệt Olympic

Một tay đặt lên vai Carlos Alcaraz, Rafael Nadal động viên và an ủi người đồng đội đàn am, cũng như an ủi chính mình.

Nadal và Alcaraz an ủi nhau

Trên sân Philippe Chatrier, sân trung tâm của Roland Garros, Rafa Nadal và Carlos Alcaraz vốn quen với chiến thắng, nhưng vừa cùng nhau nhận thất bại. Một trong hai người chính thức rời Olympic Paris 2024.

Nếu bạn ăn mừng với tư cách một đội, tại sao không khóc với tư cách một đội. Sau khi gục ngã trước cặp đôi người Mỹ, Austin Krajicek và Rajeev Ram, ở tứ kết Thế vận hội, cả hai đã ôm nhau.

Cái ôm khép lại một thời đại. Hai thế hệ ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha thua 0-2 trong 1 giờ và 38 phút.