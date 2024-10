Na Uy cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Độ tuổi tối thiểu được sử dụng mạng xã hội tại Na Uy sẽ tăng từ 13 lên 15 nhằm bảo vệ trẻ em khỏi ‘sức mạnh của các thuật toán’. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thừa nhận việc thực thi giới hạn độ tuổi mới sẽ là "một trận chiến khó khăn",nhưng khẳng định các chính trị gia phải can thiệp để bảo vệ trẻ em khỏi "sức mạnh của các thuật toán". Chính phủ Na Uy cam kết đưa ra nhiều biện pháp hơn để ngăn việc trẻ lách giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Alamy Nước này đang giới hạn độ tuổi tối thiểu được dùng mạng xã hội là 13. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của nhà quản lý, hơn một nửa số trẻ 9 tuổi, 58% trẻ 10 tuổi và 72% trẻ 11 tuổi vẫn đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Chính phủ đã cam kết đưa ra nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn trẻ em lách giới hạn độ tuổi, bao gồm sửa đổi Đạo luật Dữ liệu cá nhân. Theo đó, chỉ người dùng từ 15 tuổi mới được cho nền tảng xử lý thông tin riêng tư, mạng xã hội cũng phải phát triển công cụ xác minh độ tuổi. Chia sẻ với tờ VG hôm 23/10, Thủ tướng cho biết quy định mới gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “trẻ em phải được bảo vệ khỏi nội dung độc hại trên mạng xã hội”. Dù thừa nhận mạng xã hội có thể mang lại cộng đồng cho trẻ em neo đơn, Thủ tướng Na Uy tin việc thể hiện bản thân không thể nằm trong tay các thuật toán. Theo Bộ trưởng Bộ Trẻ em và Gia đình Kjersti Toppe, biện pháp này cũng nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ. Bà cho biết, chính phủ đang nghiên cứu các phương pháp để thực thi hạn chế mà không can thiệp vào nhân quyền. Australia cũng đã công bố lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ em nhỏ tuổi. Giới hạn độ tuổi vẫn chưa được quyết định nhưng nhiều khả năng là từ 14 đến 16. (Theo The Guardian)