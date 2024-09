Bên cạnh các loại na quen thuộc, gần đây thị trường còn xuất hiện giống na quả tím, chúng có gì khác với na xanh, nhất là về hương vị? Những năm gần đây, na tím ngày càng có mặt nhiều trên thị trường và thu hút sự chú ý nhờ màu sắc bắt mắt và hương vị đặc biệt, tạo nên cơn sốt trong thị trường trái cây. Na tím khác gì na xanh? Sự khác biệt giữa na tím và na xanh không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở hương vị, giá trị dinh dưỡng, cách trồng và cách chăm sóc. Vẻ ngoài Na xanh có vỏ màu xanh hoặc vàng nhạt khi chín, trong khi na tím sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với vỏ màu tím hoặc đỏ tía. Sự khác biệt giữa na tím và na xanh về mặt hình thức còn nằm ở hình dáng và kích thước; quả na tím thường nhỏ hơn, hình dáng cũng thường không đồng đều như na xanh.

Na tím khác gì na xanh? (Ảnh: Shutterstock) Hương vị Hương vị của hai loại na này cũng có nhiều khác biệt. Na xanh thường có vị ngọt thanh, giòn và hương thơm nhẹ. Ngược lại, na tím có vị ngọt đậm và mùi thơm nổi bật hơn, khiến nhiều người yêu thích. Lớp thịt của na tím dày và có độ bùi nhất định, trong khi na xanh có kết cấu giòn hơn. Hạt của na tím cũng nhỏ hơn, không gây khó chịu khi ăn. Mùa vụ và giá cả Mùa thu hoạch na xanh thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9. Na tím có thời gian thu hoạch ngắn hơn, mùa vụ thường chỉ diễn ra trong khoảng một tháng. Về giá cả, na tím thường đắt hơn nhiều, thậm chí cao gấp 2-3 lần so với na xanh. Giá trị dinh dưỡng Cả hai loại na đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng na tím được ưa chuộng hơn nhờ có hàm lượng chất chống ôxy hóa cao hơn. Na tím chứa nhiều vitamin C, kali và các dưỡng chất thiết yếu khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Na xanh cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng không phong phú bằng na tím.

Na tím khác na xanh ở chỗ vị ngọt đậm đà và hương thơm nổi bật hơn. (Ảnh: Shutterstock) Ngoài ra, cả hai loại na đều có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, từ sinh tố, chè cho đến các món tráng miệng. Na xanh thường được sử dụng trong các món ăn nhẹ hoặc tráng miệng truyền thống, trong khi na tím lại thích hợp hơn với các món hiện đại, phong cách và trang trí đẹp mắt. Cách trồng và chăm sóc Cây na tím có sức sinh trưởng mạnh, có thể đạt chiều cao khoảng 3,5m. Cây bắt đầu cho trái sau khoảng 2,5 năm trồng. Cây na tím khác na xanh ở chỗ cành giòn và thân sẫm màu hơn. Lá của na tím cũng to và dài hơn, hoa nở có màu trắng rất đẹp. Trong khi na xanh dễ trồng và có thể sống ở nhiều vùng đất khác nhau, na tím khá kén chọn và cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, yêu cầu điều kiện đất đai và độ ẩm tốt hơn để phát triển.

Na tím khác na xanh về hương vị, giá cả và yêu cầu chăm sóc. (Ảnh: Shutterstock) Mẹo chọn na chín tự nhiên Để chọn na chín ngon, dai, bạn có thể tham khảo các mẹo sau: Kiểm tra màu sắc: Na chín thường có màu sắc đều, với vỏ xanh hoặc vàng nhạt. Nếu là na tím, hãy chọn quả có màu tím đậm. Tránh chọn quả vỏ nâu hoặc có dấu hiệu thối. Sờ và cảm nhận: Dùng tay ấn nhẹ vào quả na. Na chín sẽ mềm nhẹ, không quá cứng hay quá mềm để có độ chín vừa phải. Ngửi hương thơm: Nếu bạn cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của na, đó là dấu hiệu tốt cho thấy quả đã chín. Kiểm tra cuống: Chọn quả có cuống tươi xanh và không bị khô. Cuống khô chứng tỏ quả đã được thu hoạch lâu. Quan sát hình dáng: Na có hình dáng đều, không bị méo mó hoặc có vết thâm là quả na ngon. Hình dáng đẹp thường cho thấy quả phát triển tốt. Tránh quả bị dập nát: Hãy kiểm tra xem quả có dấu hiệu bị dập hay không. Quả na có dấu dập thường không còn tươi ngon và dễ hỏng. Theo VTC news