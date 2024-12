Mỹ xem xét cấm thiết bị định tuyến TP-Link

Bộ định tuyến Internet của TP-Link bị chính phủ Mỹ cáo buộc dính líu đến các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nước này. Theo đó, các cơ quan liên bang tại Mỹ như Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp đã đồng loạt tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào nhà sản xuất thiết bị mạng Trung Quốc do lo ngại an ninh quốc gia. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay, chính quyền sắp tới của Tổng thống Trump có thể đưa ra lệnh cấm bán thiết bị TP-Link trong năm 2025. Modem TP-Link chiếm thị phần phân khúc gia đình và doanh nghiệp nhỏ nhờ giá thành rẻ. Ảnh: BleepingComputer TP-Link bị cáo buộc không cập nhật các lỗi bảo mật trong thiết bị định tuyến trước khi chuyển đến tay khách hàng. Hồi tháng 10, một nghiên cứu của Microsoft cho thấy một mạng lưới thiết bị chủ yếu do TP-Link sản xuất nằm trong đường dây tấn công mạng quy mô lớn. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra chống phá giá với công ty này, khi TP-Link chiếm lĩnh thị trường Mỹ nhờ vào giá sản phẩm rất rẻ. TP-Link thành lập năm 1996, có trụ sở chính tại Thâm Quyến (Trung Quốc), nắm tới 65% thị phần bộ định tuyến Internet tại Mỹ dành cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Một số công ty thuộc Bộ Quốc phòng, NASA và chính phủ liên bang cũng sử dụng phổ biến thương hiệu này. Trước viễn cảnh lệnh cấm thiết bị viễn thông Trung Quốc lớn nhất kể từ sau trường hợp của Huawei năm 2019 tại Mỹ, đại diện TP-Link cho biết hãng đang tiến hành đánh giá rủi ro bảo mật tiềm ẩn và sớm vá lỗi triệt để khi phát hiện. "Chúng tôi hoan nghênh mọi cơ hội hợp tác với chính phủ Mỹ để chứng minh các hoạt động bảo mật của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật trong ngành cũng như chứng minh cam kết của công ty với thị trường Mỹ, người tiêu dùng Mỹ và giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia của Mỹ", người này nói. (Theo WSJ)