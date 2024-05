Mỹ và châu Âu bảo vệ dữ liệu người dùng camera giám sát như thế nào?

Bộ TT&TT vừa ban hành khuyến nghị về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát lưu hành trên thị trường.

Tuân thủ quy định GDPR, việc triển khai hệ thống giám sát video phải tôn trọng quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân. Ngay sau khi những người được quay phim có thể được nhận diện trên hình ảnh giám sát, họ sẽ trở thành dữ liệu nhạy cảm. Đây được coi là dữ liệu riêng tư. Do đó, công ty hay chủ cửa hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tính minh bạch cho nhân viên về các hệ thống camera an ninh này.

Người lao động phải được thông báo về sự hiện diện của camera và khả năng bị ghi hình. Cách thức thông báo có thể thông qua một tấm biển, logo hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp dễ đọc nào đó.

Không những vậy, trước khi lắp đặt bất kỳ hệ thống camera an ninh, doanh nghiệp phải xác định những chủ thể có quyền truy cập vào hình ảnh được ghi lại. Nghĩa vụ của các công ty là thiết lập giao thức rõ ràng và chi tiết để xác định quyền truy cập thông tin nhạy cảm, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp bị đánh cắp dữ liệu.