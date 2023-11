Mỹ tăng cường biện pháp bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa an ninh mạng

Các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng trong tương lai.

Mỹ đang rốt ráo thực hiện các bước đi mới nhằm tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa về an ninh mạng.

Sáng kiến ​​“Shields Ready”, được phát triển bởi các cơ quan trọng yếu của Mỹ trong lĩnh vực an ninh như Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), nhằm mục đích chuẩn bị cho những nguy cơ tiềm ẩn và cải thiện khả năng phục hồi của các quy trình, hệ thống và cơ sở vật chất hạ tầng trọng yếu nhất.