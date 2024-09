Mỹ Tâm, vợ chồng Lý Hải cùng dàn sao khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ

MC Minh Trang

Chia sẻ với VietNamNet, MC Minh Trang cho biết ông xã chị vốn theo học Đại học Y Thái Nguyên. "Lòng anh nóng như lửa đốt bởi ông bà và họ hàng đều ở trên đó, bao mảnh đời bất hạnh ở trên đó", bà mẹ 4 con nói. Là bác sĩ nên đứng trước cảnh đồng bào đang bị cô lập trong lũ, nước thì ngày càng lên cao nên anh rất sốt ruột.

"Quyết định mang phao cứu hộ lên Thái Nguyên cũng bắt nguồn từ lý do cá nhân. Do sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên nên khi nghe tin anh về quê, bạn bè từ công an, bộ đội, cán bộ huyện… đều nhiệt tình giúp đỡ, đi đến đâu cũng có nhiều người ủng hộ", nữ MC chia sẻ với VietNamNet.