Mỹ Tâm bất bại trong showbiz Việt

Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững "ngai vàng" đến nay 26 năm. Mỹ Tâm "bất bại"... Nếu lấy dấu mốc giành HCV cuộc thi Giọng hát hay Xuân 1997 rồi vào Sài Gòn theo đuổi sự nghiệp, đến nay, Mỹ Tâm đã hoạt động 27 năm trong nghề. Mỹ Tâm không phải "ca lạ" của showbiz. Thành công của cô theo mô-típ rất bài bản: gặp đúng cơ duyên, tỏa sáng và duy trì tên tuổi. Nghe đơn giản nhưng mỗi giai đoạn Mỹ Tâm từng trải qua đều khó khăn và chưa bao giờ luôn "trải hoa hồng". Không công thức, lý thuyết nào đảm bảo một ca sĩ có thể thành công và giữ được thành công lâu bền như Mỹ Tâm. Mỹ Tâm không hoàn hảo, không tránh khỏi những lúc loay hoay trong sự nghiệp. Chị từng ra những sản phẩm chán, thậm chí có MV bị chê "thảm họa". Giai đoạn 2014 - 2016, nhất là sau MV Đôi mắt màu xanh, không ít ý kiến nhận định Mỹ Tâm cũ kỹ, không còn sức sáng tạo. Mỹ Tâm cũng từng có ứng xử gây tranh cãi như vụ Em thì không. Một vài thị phi khác không do chị mà đến từ cộng đồng người hâm mộ.

Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV Không độc, lạ cũng chẳng hoàn hảo, Mỹ Tâm vẫn thành công nhờ nhiều yếu tố. Nhiều chuyên gia từng phân tích trường hợp Mỹ Tâm. Dù quan điểm đa chiều, khó thể phủ nhận thành công ấy hội đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nữ ca sĩ có thể nổi tiếng nhờ vận may nhưng khả năng duy trì sự thành công phải thuộc về bản thân. Nhìn toàn diện chặng đường sau khi nổi tiếng, Mỹ Tâm đã đảm bảo các nguyên lý duy trì sự thành công gồm: tìm đúng đối tác, đa dạng hóa năng lực cốt lõi, xây dựng chiến lược hậu đỉnh cao, xác định đỉnh cao kế tiếp cần chinh phục và giữ gìn đạo đức cá nhân. Mỹ Tâm giỏi nhưng năng lực ấy chỉ được phát huy trọn vẹn khi có ê-kíp và những đối tác tốt. Khi bị nghi không còn sức sáng tạo, nữ ca sĩ ra mắt album Tâm 9 với sức nặng từ chuyên môn đến cảm xúc, lọt top 10 hạng mục World Albums BXH - giá trị hơn bất cứ lời hồi đáp nào trước những hoài nghi. Sáu đêm nhạc trực tuyến, phim tài liệu Tri âm và loạt liveshow cháy vé những năm gần đây cho thấy Mỹ Tâm đã chọn đúng người để làm việc, xác định đúng mục tiêu và thành công đa dạng hóa năng lực với các vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất, CEO, doanh nhân...

"Hẹn ước từ hư vô" - Mỹ Tâm. Nói thêm về liveshow, mấy năm nay, có đến vài chục ca sĩ làm liveshow nhưng dường như chỉ có Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn "đánh đâu thắng đó". Giữa việc họ sở hữu lượng fan sẵn sàng săn mua vé và việc họ mang đến liveshow đạt chất lượng, khó nói cái nào có trước, như câu chuyện con gà và quả trứng. Chỉ biết, vòng lặp đó là đặc quyền dành cho những gì họ đã bỏ ra. Cuối cùng, sau tất cả yếu tố, Mỹ Tâm không đi vào "vết xe đổ" của những nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp bằng scandal đạo đức. Như phân tích trên, vài lần nữ ca sĩ gây tranh cãi rất nhỏ so với hành trình gần 3 thập kỷ giữ gìn đạo đức, sống tử tế và lan tỏa giá trị tích cực đến công chúng. Những giá trị nêu trên tạo nên một Mỹ Tâm "bất bại". Những đối thủ năm xưa có Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương... hiện đều là ca sĩ hạng A nhưng khán giả vẫn ưu ái để chị ở vị trí cao nhất. ... nhưng có cần thiết phải vượt qua? Những năm gần đây, mảng nghệ sĩ nữ có phần kém sôi nổi. Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi đứng ngoài cuộc đua từ lâu; Hoàng Thùy Linh, Bích Phương phong độ thất thường; gương mặt mới như Amee, chưa ổn định.

tlinh và những đồng nghiệp cùng thế hệ có "lãnh địa" riêng, không chịu áp lực so sánh với thế hệ đi trước. Ảnh: NSX Mỹ Tâm được đại chúng công nhận là "nữ hoàng" nhưng thời đại và thế hệ tạo ra những "lãnh địa" gần như không thể xâm phạm. Giới trẻ, mạng xã hội và âm nhạc trực tuyến hiện là địa hạt của ca sĩ, rapper tlinh. Ở đó, sự phân chia về thế hệ khá rạch ròi, Mỹ Tâm luôn là biểu tượng của nền âm nhạc Việt Nam còn tlinh gắn với những con số chục, trăm triệu lượt xem, được bàn tán nhiều nhất từ mạng xã hội "già cỗi" như Facebook đến "chiến trường" của giới trẻ như Threads. Những "lãnh địa" như vậy giúp lớp nghệ sĩ đương đại không chịu áp lực so sánh với thế hệ trước. Họ là những gương mặt tiên phong của một đoạn mới trong dòng chảy âm nhạc Việt. Thị trường ngày nay vừa là sân chơi, vừa là nơi để người trẻ như tlinh, Amee, Mỹ Anh, Phương Mỹ Chi... cạnh tranh lành mạnh bằng âm nhạc. Vì vậy, tlinh hay bất cứ nghệ sĩ trẻ nào không cần thiết phải "vượt qua" hay "soán ngôi" Mỹ Tâm. "Họa mi tóc nâu" vẫn yên vị khi nền âm nhạc chuyển mình, hình thành những "ngai vàng" mới. Theo VietNamNet