Mỹ phá thêm âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay một công dân Iran và 2 người Mỹ đã bị buộc tội tham gia vào âm mưu nhằm ám sát ông Donald Trump, cùng một người bất đồng chính kiến với Iran. Theo hãng tin RT, Farhad Shakeri, Carlisle 'Pop' Rivera, và Jonathon Loadholt đã được nêu tên trong đơn khiếu nại hình sự được Quận phía Nam của New York công bố hôm 8/11. Đối tượng Rivera đã bị bắt tại Brooklyn, và Loadholt bị bắt ở Staten Island. Tuy nhiên, Shakeri "được cho đang cư trú" tại Iran, và vẫn lẩn trốn. "Các cáo buộc được công bố hôm nay đã vạch trần nỗ lực của Iran nhắm vào công dân Mỹ bao gồm Tổng thống đắc cử Donald Trump, các nhà lãnh đạo chính phủ khác, và những người bất đồng chính kiến chỉ trích Tehran", Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói. Ông Donald Trump tham gia cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia. Ảnh: EPA Nghi phạm Shakeri (51 tuổi) đã nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ, nhưng bị trục xuất vào năm 2008 sau khi thụ án 14 năm tù vì tội trộm cướp. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Shakeri là một phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Shakeri được cho đã sử dụng "mạng lưới đồng phạm gặp trong tù" để thực hiện do thám các mục tiêu, và lên kế hoạch giết họ. Còn Rivera (49 tuổi) và Loadholt (36) đều là công dân Mỹ được cho đã được Shakeri hứa trả 100.000 USD để theo dõi, và sát hại một người bất đồng chính kiến với chính phủ Iran được gọi là Nạn nhân-1. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm Shakeri đã có một số "cuộc thẩm vấn được ghi âm với các nhân viên thực thi pháp luật". Trong đó, Shakeri nói đã được IRGC giao nhiệm vụ vào ngày 7/10 để lập kế hoạch đoạt mạng ông Trump. "Trong cuộc phỏng vấn, Shakeri nói không có ý định đề xuất kế hoạch ám sát ông Trump trong khung thời gian do IRGC đặt ra", Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, nhưng không rõ tại sao Shakeri vẫn chưa bị bắt giữ. Cả 3 đối tượng đều bị buộc tội giết người thuê, và âm mưu rửa tiền với tổng mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội. Ngoài ra, Shakeri còn bị buộc tội cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, âm mưu thực hiện hành vi đó, và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Đối tượng sẽ phải đối mặt mức án thêm 60 năm tù giam nếu bị bắt và kết án. Việc Shakeri được IRGC giao nhiệm vụ ám sát ông Trump được cho là nhằm trả thù cựu Tổng thống Mỹ từng hạ lệnh ám sát chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC là Tướng Qassem Soleimani bằng máy bay không người lái (UAV) gần sân bay Baghdad ở Iraq vào năm 2020. Ông Trump từng bị ám sát hụt vào ngày 13/7 khi đang vận động tranh cử ở thành phố Butler của bang Pennsylvania. Mật vụ Mỹ đã tiêu diệt nghi phạm Thomas Crooks (20 tuổi) tại chỗ. Tới tháng 9, một đối tượng khác là Ryan Routh cũng đã bị bắt, khi hắn phục kích tại sân golf ở bang Florida thuộc sở hữu của ông Trump. Hai vụ việc trên được xác định không có mối liên hệ nào với Iran.