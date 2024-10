Mỹ nới lỏng quy định xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Đông

Ngày 30/9, Bộ Thương mại Mỹ công bố quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo đến các trung tâm dữ liệu ở Trung Đông. Kể từ tháng 10 năm 2023, các nhà xuất khẩu Mỹ phải có giấy phép trước khi vận chuyển chip tiên tiến đến các khu vực Trung Đông và Trung Á. Tuy nhiên, với quy định mới, việc vận chuyển có thể dễ dàng hơn với quy chế xin cấp trạng thái “người dùng cuối đã xác thực” - cho phép nhận chip theo ủy quyền chung, thay vì yêu cầu đơn vị xuất khẩu phải xin giấy phép riêng lẻ từ cơ quan chức năng. Mỹ lo ngại Trung Đông có thể trở thành cầu nối giúp Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến. Một quan chức Mỹ cho hay, nước này sẽ làm việc với các trung tâm dữ liệu nước ngoài nộp đơn cấp chứng nhận: “Người dùng cuối đã xác thực”, cũng như chính phủ các nước để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của công nghệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại rằng Trung Đông có thể trở thành cầu nối trung gian để Trung Quốc tiếp cận các loại chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến trong danh sách hạn chế xuất khẩu. Trọng tâm của mối lo ngại là G42, một công ty AI có trụ sở tại UAE có mối quan hệ lịch sử với Trung Quốc. Vào tháng 4, Microsoft thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào công ty này và có kế hoạch cung cấp cho G42 chip, dữ liệu mô hình có thể giúp cải thiện khả năng mô phỏng lý luận của con người trên mô hình AI. Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, các trung tâm dữ liệu nộp đơn xin tham gia chương trình sẽ trải qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo các biện pháp bảo vệ được áp dụng nhằm ngăn chặn công nghệ của Mỹ bị chuyển hướng hoặc sử dụng theo những cách trái với an ninh quốc gia. Cục Công nghiệp và An ninh của cơ quan này "cam kết tạo điều kiện cho sự phát triển AI quốc tế đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với an ninh của Hoa Kỳ và toàn cầu", Alan Estevez, một quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết trong tuyên bố. (Theo Yahoo Tech)