Mỹ nhân xứ Hàn mất sự nghiệp, một mình nuôi con khi chồng đại gia ngồi tù

Từ ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn, nữ diễn viên Park Han Byul buộc phải giải nghệ, bị khán giả tẩy chay, lui về ở ẩn khi chồng cô vướng vòng tù tội. Hiện, cô sống cùng con trai tại đảo Jeju.

Park Han Byul (SN 1984) là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Nhờ nhan sắc trong trẻo, thanh thuần cùng thân hình chuẩn với chiều cao 1,69m, Park Han Byul nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất yêu thích. Người đẹp xứ Hàn từng góp mặt trong My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells, Oh! My Lady...



Park Han Byul từng là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Sure).

Park Han Byul từng có một quãng thời gian dài hẹn hò với nam ca sĩ nổi tiếng Se7en. Tuy nhiên, mối tình 10 năm của cả hai kết thúc khi Se7en vướng vào scandal đi tới tụ điểm giải trí trong thời gian nhập ngũ. Scandal này khiến nam ca sĩ bị tẩy chay và bạn gái của anh lúc đó - Park Han Byul cũng nhận nhiều điều tiếng từ dư luận.

Sau khi chia tay nam ca sĩ Se7en, Park Han Byul kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk vào năm 2017 và sinh con trai đầu lòng một năm sau đó. Cuộc sống hôn nhân của Park Han Byul và Yoo In Suk từng khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Cô trở thành phu nhân của một trong những doanh nhân giàu có, nổi tiếng tại Hàn Quốc. Người đẹp cũng chủ động rời xa làng giải trí để tận hưởng cuộc sống giàu sang và chăm sóc con trai.