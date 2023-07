Mỹ nhân Việt Nam duy nhất được vua hài Châu Tinh Trì để mắt tới, mê xăm mình, bấm rốn

Your browser does not support the video tag.

Phương Ly là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp và cá tính nhất nhì làng nhạc Việt.

Châu Tinh Trì là một trong những ngôi sao hoạt động tích cực trên mạng xã hội và truyền thông, tên tuổi của anh luôn được hâm nóng mỗi dịp xuất hiện. Tượng đài điện ảnh của châu Á cách đây không lâu còn bất ngờ để mắt tới một mỹ nhân ở Việt Nam.

Mỗi lần lướt mạng xã hội Châu Tinh Trì sẽ like hoặc thả tim hay thậm chí là vào xem các stories của những mỹ nhân đình đám. Và Phương Ly chính là ngôi sao Việt Nam duy nhất được vua hài Châu Tinh Trì chú ý vì quá xinh đẹp và ngọt ngào khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội đến thời điểm hiện tại.



Phương Ly vui mừng khi được thần tượng của cô chú ý.

Phương Ly sinh năm 1990, dù chỉ cao có 1m55 nhưng cô nàng lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, vừa cá tính vừa trong trẻo như những nàng búp bê ngoài đời thực. Vốn có nét đẹp thơ mộng và tươi trẻ hơn cả độ tuổi thật, Phương Ly còn mê mẩn những hình xăm nghệ thuật và thường xuyên tậu cho cô những mẫu xăm ấn tượng.

Trên cánh tay trái, phía sau lưng hoặc những điểm khác trên cơ thể Phương Ly đều có những dấu ấn nghệ thuật của riêng cô. Cũng như nhiều ngôi sao hàng đầu trên thế giới, Phương Ly xăm hình lên người như đánh dấu một cột mốc mà cô đã đi qua trong cuộc đời, những kỷ niệm đẹp hoặc là những điều dễ thương của gia đình và người thương.