Mỹ nhân phim 'Sex is Zero': Người sống kín đáo, người nhiều tin đồn tình ái nhưng vẫn cô đơn

Ha Ji Won - Nữ diễn viên sống kín đáo sau biến cố gia đình

Ha Ji Won đã xây dựng một sự nghiệp ấn tượng, với vai diễn Lee Eun Hyo trong Sex is Zero phần 1 (Tình dục là chuyện nhỏ) là một trong những dấu ấn đầu tiên. Trong phim, cô vào vai một nữ sinh viên xinh đẹp, ban đầu phải lòng chàng công tử giàu có Ham Sung Ok, nhưng sau nhiều biến cố, cô nhận ra tình yêu đích thực của mình.

Ha Ji Won trong phim Sex is Zero phần 1.

Khi Sex is Zero phần 1 ra mắt, Ha Ji Won được công nhận là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất phim nhờ nhan sắc rực rỡ ở tuổi 24. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã khẳng định tài năng qua nhiều thể loại phim khác nhau, từ điện ảnh đến truyền hình, từ phim cổ trang dã sử đến hiện đại, và đã giành được 4 giải thưởng tại lễ trao giải Baeksang danh giá.