Mỹ nhân phim Sex Is Zero có 'cảnh nóng' quay tới 40 lần, gia thế chuẩn sinh ra đã ở vạch đích

Bộ phim Sex Is Zero (tựa Việt: Tình Dục Là Chuyện Nhỏ) là bộ phim ăn khách thứ 5 trong năm 2002 tại phòng vé xứ Hàn. Phim được làm theo phong cách hài, kể về nhóm sinh viên đại học với những tò mò về đời sống tâm lý tình cảm và giới tính. Tiếp nối phần 1, phần 2 của phim xoay quanh nhân vật Eun - Sik sau khi chia tay bạn gái trước.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim Sex Is Zero 2 là nữ diễn viên Song Ji Hyo. Có nhiều điều thú vị về cô gái sinh năm 1981 được xếp vào hàng ngũ những sao nữ độc thân được khao khát trong showbiz Hàn này.

Song Ji Hyo - nữ diễn viên được fan đặt biệt danh "Mợ Ngố".

Lý do tham gia Sex is Zero 2

Song Ji Hyo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2003 khi hóa thân thành Yoon Jin Sung trong bộ phim truyền hình mang tên Whispering Corridors: Wishing Stairs. Phải tới năm 2006, tên tuổi của cô mới được biết tới sau vai Min Hyo Rin trong phim Hoàng Cung tạo cơn sốt khắp Châu Á.

Vậy nhưng đó vẫn chỉ là 1 vai phụ, phản diện, nên chưa thể trở thành bệ đỡ cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Tiếp tục cố gắng, Song Ji Hyo miệt mài tham gia trong các tác phẩm sau đó.

Song Ji Hyo trong Sex is Zero 2.

Năm 2007, cô gây bất ngờ khi xuất hiện rất nóng bỏng trong bộ phim Sex Is Zero 2. Nói về lý do tham gia tác phẩm 18+ này, Song Ji Hyo từng chia sẻ: “Tôi luôn bị ràng buộc bởi hình ảnh lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhiều người nhìn hình ảnh đó không có thiện cảm với tôi. Đó là lý do vì sao tôi tham gia phim Sex Is Zero 2.