Mỹ nhân khiến G-Dragon bị khởi tố, tài tử 'Ký Sinh Trùng' mất sự nghiệp

Được biết, Lee Sun Kyun đã vay "nóng" 350 triệu won (6,5 tỷ đồng) để đưa cho Kim Nam Hee sau khi bị người phụ nữ này tống tiền. Vụ việc được hé lộ khiến vợ anh, nữ diễn viên Jeon Hye Jin, hoàn toàn suy sụp.

Theo một số người bạn của Hye Jin, cô bị mất hợp đồng quảng cáo, ảnh hưởng danh tiếng vì bê bối của chồng. Nữ diễn viên đang lên kế hoạch bán nhà và tìm cách đưa con ra nước ngoài sinh sống. Từ khi chồng đối mặt với scandal, diễn viên Jeon Hye Jin chỉ im lặng.



Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và gia đình khi tới trình diện ở sở cảnh sát hồi tháng 10 (Ảnh: Dispatch).

Lee Sun Kyun (SN 1975) là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Ngay khi thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra việc sử dụng chất cấm được đăng tải, hình ảnh và công việc của anh đều bị ảnh hưởng. 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land Of Happiness, Escape và Project Silence đều bị hoãn ra mắt.

Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên. Nam diễn viên sinh năm 1975 bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án "bom tấn" No Way Out. Lee Sun Kyun cũng bị cấm xuất cảnh trong thời gian này.

Lee Sun Kyun và vợ - nữ diễn viên Jeon Hye Jin - quen nhau từ thời còn học đại học. Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2009 và đã có 2 con chung.