Mỹ nhân Baifern Pimchanok nhắc tới mối bất hòa với mẹ bạn trai kém tuổi

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Hai người công khai hẹn hò từ cuối năm 2022 và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng làm bạn một thời gian trước khi trở thành người yêu. Cặp đôi hợp tác trong một số dự án và được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Dù Baifern Pimchanok hơn bạn trai 4 tuổi nhưng cô được khen đẹp đôi khi xuất hiện bên Nine Naphat.



Baifern Pimchanok và Nine Naphat là cặp tình nhân nổi tiếng của Thái Lan hiện nay (Ảnh: Instagram).

Vào giai đoạn mới công khai tình cảm, Baifern Pimchanok được lòng mẹ của bạn trai. Song, tháng 7 vừa rồi, truyền thông Thái Lan xôn xao trước thông tin, Baifern Pimchanok hủy theo dõi mẹ bạn trai, làm rộ lên tin đồn cô mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai.

Trước đó, mẹ của Nine Naphat cũng dừng theo dõi Baifern Pimchanok và con trai trên trang cá nhân. Sau đó, bà Pimpaka (mẹ của Nine) đã lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ mạng xã hội Instagram.

Nam diễn viên Nine cũng gây chú ý khi có động thái hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ ruột vào tháng 7. Trước những lời đồn đoán của người hâm mộ, bà Pimpaka tuyên bố dừng sử dụng mạng xã hội để kết thúc những ồn ào. Hành động của bà Pimpaka, Nine và Baifern khiến nhiều người tò mò.