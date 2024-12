Mỹ khuyến cáo công dân rời Belarus ngay lập tức

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này không nên đến Belarus và những người đang ở đó nên rời đi ngay lập tức. "Công dân Mỹ tại Belarus nên rời đi ngay lập tức”, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi người Mỹ không nên đến Belarus, vì chính quyền Minsk bị cáo buộc "thực thi luật pháp địa phương tùy tiện và có nguy cơ bị bắt giữ" cũng như có "nguy cơ bất ổn dân sự". Washington còn trích dẫn "sự bất ổn gia tăng và bản chất khó lường của môi trường an ninh khu vực", bao gồm sự hỗ trợ của Minsk cho Moskva trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Belarus. (Ảnh: Getty) "Hãy cân nhắc việc mang thiết bị điện tử vào Belarus", Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo thêm. Đồng thời, kêu gọi người Mỹ xem hoạt động liên lạc bên trong Belarus đều "bị cơ quan an ninh Belarus giám sát" và lưu ý đã có những cá nhân bị bắt giữ dựa trên thông tin tìm thấy trên điện thoại hoặc máy tính. Những người Mỹ quyết định đi Belarus không nên sử dụng mạng xã hội và nên đăng xuất khỏi tài khoản. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyên người dân nên "tránh những cuộc biểu tình công khai", vì họ có thể đối mặt với khả năng bị bắt hoặc giam giữ và không nhận được hỗ trợ ngoại giao. Trong khi đó, Nga lại khuyến cáo công dân không thực hiện chuyến đi không cần thiết đến Mỹ và một số nước châu Âu, cảnh báo nguy cơ bị chính quyền Mỹ truy lùng vì lý do chính trị. "Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới và sau đó, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo người dân nên tránh chuyến đi không khẩn cấp đến Mỹ và các nước đồng minh, đặc biệt là Canada và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh. Mỹ cũng đưa nhiều công dân Nga vào "danh sách đen" vì cuộc xung đột ở Ukraine, dẫn đến căng thẳng chưa từng có trong quan hệ giữa hai nước. Kông Anh(Nguồn: RT)