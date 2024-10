Mỹ, Israel, Qatar bắt đầu đàm phán về Gaza, Hamas sẵn sàng tham gia

Vòng đàm phán đầu tiên trong 2 tháng qua về một thoả thuận ngừng bắn tiềm năng ở Dải Gaza đã bắt đầu hôm 27-10 tại Doha (Qatar). Vòng đàm phán mới nhằm đạt được một thoả thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas đã bắt đầu tại Doha (Qatar), đài CNN đưa tin vào sáng sớm 28-10. Một quan chức ngoại giao chia sẻ với CNN rằng cuộc họp đầu tiên giữa các nhà đàm phán Mỹ, Israel và Qatar đã bắt đầu hôm 27-10. Đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên về vấn đề Dải Gaza trong hơn hai tháng qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Giám đốc Mossad David Barnea (trái) trong một cuộc họp hồi tháng 4 về thoả thuận ngừng bắn với Hamas. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL Trước đó, tờ The Times of Israel hôm 27-10 cho biết giám đốc cơ quan tình báo Mossad của nước này là ông David Barnea đã bay tới Doha để thảo luận về khả năng đạt được một thoả thuận để Hamas thả những con tin mà lực lượng này đã bắt giữ từ ngày 7-10-2023. Trước mắt, ông Barnea sẽ đàm phán với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, các quan chức ba nước sẽ thảo luận về “nhiều khả năng khác nhau để khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm giải thoát các con tin khỏi sự giam cầm của Hamas, dựa trên những diễn biến gần đây”. Israel đang ám chỉ tới cái chết của nhà lãnh đạo Hamas, ông Yahya Sinwar hôm 16-10, sau một vụ đấu súng với lực lượng vũ trang nước này. Israel và các đồng minh phương Tây hy vọng sự kiện ngày 16-10 sẽ là cơ hội để đạt được bước tiến triển hướng tới một thỏa thuận về việc Hamas thả một số hoặc toàn bộ các con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza. Một quan chức Israel nói với The Times of Israel rằng Hamas sẽ không tham gia vòng đàm phán này, nhưng có khả năng sẽ tham gia các vòng đàm phán tiếp theo với sự hỗ trợ của các nước trung gian hoà giải. Người này cho biết thông qua vòng đàm phán ở Doha lần này, Israel kỳ vọng hiểu được quá trình ra quyết định của Hamas sau cái chết của ông Sinwar. The Times of Israel lưu ý rằng Qatar là nơi cư trú thường xuyên của một số lãnh đạo cấp cao của Hamas. Cùng ngày 27-10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi cho biết nước này đã đề xuất một thoả thuận ngừng bắn kéo dài hai ngày ở Dải Gaza với điều kiện Israel thả một số tù binh Palestine để đổi lấy 4 con tin đang bị Hamas bắt giữ. Israel đã tiếp nhận và xem xét đề xuất từ Ai Cập. Hầu hết các bộ trưởng và tất cả các cố vấn an ninh quốc gia Israel đều ủng hộ ý tưởng này, trong khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich phản đối. Kênh Keshet 12 (Israel) cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết định không đưa đề xuất này ra bỏ phiếu và cử người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, ông Ronen Bar tới Ai Cập thương thảo để đạt được những điều kiện có lợi hơn cho Tel Aviv. Theo đài Al Arabiya, Hamas sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Ai Cập, miễn là thoả thuận này được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến về một thoả thuận ngừng bắn 3 giai đoạn mà nhóm này đã đồng ý hồi đầu tháng 7, trong đó điều kiện đầu tiên là Israel rút quân khỏi Dải Gaza. Theo kênh tin Saudi Arabia Asharq, một quan chức Hamas tuyên bố nhóm này sẵn sàng lắng nghe các đề xuất, song ưu tiên một thoả thuận toàn diện nhằm chấm dứt xung đột một lần, song song với thoả thuận thả con tin và trao đổi tù binh với Israel.