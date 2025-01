Mỹ điều 1.500 quân dọc biên giới Mexico sau sắc lệnh của ông Trump

Lầu Năm Góc đang triển khai thêm binh lính tại biên giới với Mexico nhằm đối phó tình trạng vượt biên trái phép. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm tường biên giới Mỹ - Mexico năm 2021 (Ảnh: Reuters). "Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, bổ sung 1.500 quân đến biên giới phía nam Mỹ. Điều này xuất phát từ hành động ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức của ông ấy, chỉ đạo Bộ Quốc phòng đưa an ninh nội địa thành nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan này", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo hôm 22/1. Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Lầu Năm Góc đang triển khai thêm binh lính tại biên giới với Mexico để giúp các nhân viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) giải quyết tình trạng gia tăng người vượt biên trái phép. Khoảng 2.200 quân nhân tại ngũ đã được triển khai tại biên giới như một phần của Lực lượng đặc nhiệm chung phía Bắc, có trụ sở chính đặt tại El Paso, Texas. Lực lượng này đang hoạt động cùng Vệ binh Quốc gia và các nhân viên CBP. Hiện tại, các quân nhân đang hỗ trợ "chủ yếu là các nhiệm vụ hậu cần và hành chính", chẳng hạn nhập dữ liệu và giám sát. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Robert Salesses cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều động "trực thăng cùng phi hành đoàn và các nhà phân tích tình báo để hỗ trợ tăng cường nỗ lực phát hiện và giám sát". Lầu Năm Góc cũng sẽ "cung cấp cầu hàng không quân sự để hỗ trợ các chuyến bay trục xuất đối với hơn 5.000 người nhập cư bất hợp pháp từ San Diego, California và El Paso, Texas. "Đây chỉ là khởi đầu", ông Salesses tuyên bố. Báo Washington Post trích dẫn một tài liệu nội bộ của CBP cho biết, Tổng thống Trump đang chuẩn bị điều khoảng 10.000 quân đến biên giới với Mexico. Các động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mexico và cam kết ngăn chặn "cuộc xâm lược" những người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Trong một sắc lệnh hành pháp được ký ngay sau khi nhậm chức, ông Trump cáo buộc người di cư bất hợp pháp đang "gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng" và đang "thực hiện những hành vi tàn bạo đối với người Mỹ vô tội". Mỹ đã chứng kiến một làn sóng người di cư ồ ạt trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Trump từng tuyên bố, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Phòng Bầu dục, ông sẽ "chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền Biden". Chính sách nhập cư là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Ông đã cam kết hoàn thành việc xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới và thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ việc hạn chế nhập cư.