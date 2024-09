Mỹ chuẩn bị cấm phần mềm ô tô Trung Quốc

Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể công bố lệnh cấm phần cứng và phần mềm Trung Quốc cho xe hơi thông minh vào ngày 23/9. Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã họp với các chuyên gia trong ngành vài tháng gần đây để tìm cách giải quyết những lo ngại bảo mật do thế hệ xe thông minh mới đặt ra. Nó có thể bao gồm lệnh cấm sử dụng và thử nghiệm công nghệ Trung Quốc đối với hệ thống lái tự động và hệ thống liên lạc trong xe. Trung Quốc là thế lực lớn trên thị trường xe hơi thông minh và xe điện thế giới. Ảnh: Bloomberg Dù chủ yếu tập trung vào phần mềm, các quy định được đề xuất cũng nhằm vào một số phần cứng, như hệ thống V2X mà các xe dùng để giao tiếp với hạ tầng đường bộ, xe thông minh khác và đám mây. Nhiều ô tô ngày nay – dù là xe xăng hay xe điện – đều được trang bị các thiết bị để kết nối chung với Internet hoặc đám mây, trở thành mục tiêu của tấn công mạng. Theo Bloomberg, các hạn chế nói trên xuất phát từ một cuộc điều tra các rủi ro an ninh mạng từ phần mềm xe hơi Trung Quốc hồi tháng 3. Bloomberg nhận định, quy định chứa yếu tố bảo hộ vì hầu hết xe hơi mới đều kết nối với ít nhất một hệ thống thông tin giải trí, vì vậy, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể bị cấm bán tại Mỹ nếu xe dùng công nghệ này. Vào tháng 5, chính quyền Mỹ đánh thuế 100% đối với ô tô điện Trung Quốc. Lael Brainard, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, có thể phát biểu tại Detroit vào ngày 23/9 về các nỗ lực “củng cố ngành công nghiệp xe hơi Mỹ” của chính quyền Tổng thống Biden. Trung Quốc nổi lên như quốc gia dẫn đầu trong thị trường xe điện và linh kiện xe thông minh, một phần nhờ trợ cấp và hỗ trợ từ chính phủ. Quý IV/2023, BYD bán nhiều xe chạy điện hoàn toàn hơn Tesla, còn các nhà sản xuất ô tô toàn cầu cũng ngày càng phụ thuộc vào nhà cung ứng Trung Quốc về công nghệ cần thiết cho xe thông minh. Về phần mình, Trung Quốc khẳng định tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu và an ninh của các khách hàng, nguyên tắc của cạnh tranh bình đẳng. Bộ Thương mại Mỹ có thể thi hành lệnh cấm bằng cách cấm các công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu về tài xế Mỹ, đặc biệt là các cá nhân, và gửi ngược về Trung Quốc. Các quy định cũng sẽ ngăn cản các nhà cung ứng đại lục thiết lập dấu ấn lớn hơn tại Mỹ, cho ngành công nghiệp xe hơi Mỹ có thời gian để xay dựng chuỗi cung ứng xe hơi thông minh riêng. Theo nguồn tin, Bộ Thương mại Mỹ có thể đề xuất việc thực thi lệnh cấm theo pha đối với các phần mềm và phần cứng khác nhau. (Theo Bloomberg)