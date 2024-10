Mỹ căng mình ứng phó siêu bão Milton

Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán, cảnh báo rằng siêu bão Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong hơn một thế kỷ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), siêu bão Milton đang trên đường đổ bộ vào bang Florida với cường độ bão cấp 5 (cấp cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson) và có thể là một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, đài CNN đưa tin. Cơn bão mạnh nhất trong hơn 100 năm Theo bản cập nhật của NHC lúc 13 giờ ngày 9-10 (giờ VN), bão Milton nằm cách TP Tampa (bang Florida) khoảng 579 km về phía tây nam, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở mức 257 km/giờ và đang di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 19 km/giờ. Thời gian đổ bộ của cơn bão dự kiến ​​vào đêm 9-10 (giờ địa phương) đến sáng sớm 10-10, đe dọa một phần bờ biển phía tây của Florida hiện vẫn đang phải vật lộn với cơn bão Helene cách đây chưa đầy hai tuần. Bang Florida (Mỹ) ngày 8-10 trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Ảnh: REUTERS Bão Milton được dự báo ​​sẽ suy yếu từ cấp 5 xuống cấp 3 khi đổ bộ vào Florida nhưng sẽ mang theo lượng mưa rất lớn và gió mạnh trên khắp khu vực. Theo NHC, một số khu vực của ở Florida có thể có lượng mưa từ 125 - 255 mm, với tổng lượng mưa cục bộ có thể lên tới 380 mm. Lượng mưa như vậy sẽ dẫn đến “nguy cơ lũ quét, ngập lụt đô thị, cùng với khả năng lũ lụt sông ở mức từ trung bình đến cao”. Bên cạnh đó, trường gió của cơn bão sẽ mở rộng đáng kể trước khi đổ bộ và có nguy cơ tạo ra sự tàn phá trên một khu vực rộng lớn. NHC cũng cảnh báo về nguy cơ các đợt sóng lớn xuất hiện dọc theo một số khu vực bờ biển phía tây Florida. “Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, người dân ở những khu vực này nên tuân theo khuyến nghị của địa phương và sơ tán ngay lập tức nếu được yêu cầu” - theo thông báo của NHC. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng bão Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong hơn một thế kỷ. Còn Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết Milton là cơn bão có tốc độ gia tăng sức mạnh nhanh thứ ba được ghi nhận ở Đại Tây Dương, theo tờ The Guardian. Phát biểu tại TP Milwaukee (bang Wisconsin), Tổng thống Biden nói rằng chính quyền Mỹ đã chuẩn bị ứng phó với cơn bão Milton và người dân Florida nên chú ý đến các cảnh báo của chính quyền. “Chúng tôi đã chuẩn bị ứng phó với một cơn bão khủng khiếp khác sắp đổ bộ vào Florida. Tôi đã chỉ đạo các cấp làm mọi thứ có thể để cứu sống người dân và giúp đỡ cộng đồng, trước, trong và sau cơn bão này. Thông điệp quan trọng nhất ngày hôm nay dành cho tất cả những ai có thể đang lắng nghe thông tin này và các khu vực bị ảnh hưởng: hãy lắng nghe chính quyền địa phương. Thực hiện theo hướng dẫn an toàn, bao gồm lệnh sơ tán” - ông Biden nói. Mỹ cấp tập chuẩn bị ứng phó siêu bão Trước tình hình này, người dân Florida đang chạy đua với thời gian để gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi cơn bão đổ bộ. Trong ngày 8-10, loạt TP và quận ở Florida đã áp đặt lệnh giới nghiêm, nhiều trường học thông báo đóng cửa để ứng phó bão. Các hãng hàng không, công ty năng lượng và công viên giải trí cũng thông báo dừng hoạt động tại Florida. Theo The Guardian, 6 triệu dân thuộc bang Florida được cảnh báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão. Tính đến hết ngày 8-10, hơn 1 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khỏi Florida. Mây giông bao phủ bãi biển ở TP Fort Myers, bang Florida (Mỹ) ngày 8-10 trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Ảnh: GETTY IMAGES Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 8-10 cho biết hơn 5.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đã được huy động để chuẩn bị cho bão Milton. Ngoài ra, chính quyền cũng đã chuẩn bị các xe cứu hộ trực thăng để chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Không quân và Hải quân Mỹ những ngày qua đã sơ tán máy bay, trực thăng và tàu chiến khỏi các căn cứ ở bang Florida nhằm tránh nguy cơ thiệt hại do bão. Nhà Trắng ngày 8-10 thông báo Tổng thống Biden đã hoãn chuyến công du Đức và Angola để ở lại giám sát công tác chuẩn bị và ứng phó với bão Milton. Ông Biden kêu gọi những người có lệnh sơ tán hãy rời đi ngay lập tức, cảnh báo đây là vấn đề sống còn. Cùng ngày, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhấn mạnh rằng mặc dù tốc độ gió có thể đã chậm lại nhưng Milton “vẫn là một cơn bão lớn” với khả năng mạnh lên trở lại trước khi đổ bộ vào đất liền. “Ngay cả khi nó yếu đi, bạn vẫn đang chứng kiến ​​một cơn bão lớn. Cơn bão này sẽ gây ra những tác động đáng kể” - ông DeSantis nói, lưu ý rằng nếu vẫn tiếp tục di chuyển theo đường đi hiện tại, Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công TP Tampa trong hơn 100 năm qua. Thị trưởng Tampa - bà Jane Castor đã cảnh báo người dân nên đề phòng cơn bão, đồng thời nhắc nhở người dân hãy coi cơn bão Helene vừa qua là lời cảnh tỉnh. “Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực sơ tán đó, bạn sẽ chết” - bà Castor nói. Theo The Guardian, đối với những cư dân ở bờ biển phía tây Florida - một tiểu bang đã chứng kiến ​​sự bùng nổ dân số trong thập niên qua - đòn giáng kép của bão Helene và bão Milton sắp tới sẽ là thảm họa, đòi hỏi nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm tái thiết và đưa cuộc sống người dân trở về bình thường. Cuba bắt đầu cảm nhận ảnh hưởng của siêu bão Milton Chiều 8-10 (giờ địa phương), bờ biển Tây Nam Cuba bắt đầu cảm nhận được những ảnh hưởng đầu tiên của siêu bão Milton, theo TTXVN. Thị trấn Surgidero de Batabanó, thuộc tỉnh Mayabeque, giáp thủ đô La Habana, đã ngập hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều gia đình tại thị trấn Cocodrilo đã phải sơ tán, các tàu cá được đưa trở lại đất liền. Chính quyền và người dân huyện đảo đặc biệt Isla de la Juventud nâng cao cảnh giác trước thiên tai. Viện Khí tượng Cuba (Insmet) cảnh báo siêu bão Milton sẽ gây mưa lớn từ ngày 8 - 9-10 tại khu vực phía Tây của Cuba, gió giật mạnh kèm sóng biển dâng cao ở bờ biển Tây Nam. Insmet dự báo những đợt sóng mạnh và lũ lụt ven biển sẽ bắt đầu xuất hiện trong ngày 9-10 tại bờ biển phía Tây Bắc Cuba, bao gồm đê biển Malecon bảo vệ thủ đô La Habana.