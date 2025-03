Mỹ áp thuế với nhiều nước: Lo hàng tràn vào Việt Nam để 'rửa nguồn'

“Năm 2024, chỉ riêng nhập khẩu thép từ Trung Quốc lên hơn 12 tỷ đô la, tăng 32,2% so với năm trước. Thép giá rẻ ồ ạt tràn vào thị trường khiến các doanh nghiệp thép Việt gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ thị phần cũng như bảo đảm việc làm cho người lao động.

Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời từ các cơ quan quản lý nhà nước, Việt Nam sẽ có nguy cơ thành nơi rửa nguồn xuất khẩu cho mặt hàng thép của Trung Quốc khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Điều này hết sức rủi ro về lâu dài cho các doanh nghiệp Việt”, vị này cho hay.

Tuân thủ các quy định về nguồn gốc xuất xứ

Chia sẻ với PV Tiền Phong về việc Hoa Kỳ áp thuế với các hàng xuất khẩu và tác động với hàng dệt may Việt Nam ra sao trong thời gian tới, ông Hoàng Mạnh Cầm, Phó Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, hiện các biện pháp thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump chưa nhắm vào Việt Nam và Việt Nam cũng là quốc gia ít tổn thương nhất trong khu vực ASEAN trong trương hợp bị áp thuế đối ứng.

Theo ông Cầm, dữ liệu lịch sử cho thấy xuất khẩu dệt may đi Mỹ của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, vẫn có khả năng tăng thị phần tại quốc gia này. Tuy nhiên, do dệt may là lĩnh vực rất cạnh tranh nên nếu Trung Quốc bị áp thuế, Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Hiện đơn giá hàng 1 m2 vải của Trung Quốc vào Hoa Kỳ khoảng 1,8 USD, trong khi Việt Nam khoảng 3,6 USD. Các nước khác khoảng 3,2 USD. Nếu áp thuế, đơn giá hàng của Trung Quốc sẽ cao hơn 10% so với hàng Việt Nam.