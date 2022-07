MV mới của Jack bị dân mạng tấn công, dislike mắng mỏ chiếm đa số

Sản phẩm lần này khá mới mẻ so với những MV trước đó của Jack. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người hâm mộ là mang đến một sản phẩm chất lượng để chinh phục khán giả, Jack lại tiếp tục gây ra tranh cãi khi MV Ngôi Sao Cô Đơn vừa ra mắt có nhiều điểm giống với Blinding Lights của The Weeknd.

Your browser does not support the video tag. MV Ngôi Sao Cô Đơn của Jack

Không chỉ phần âm nhạc mà cả trang phục, vũ đạo của ca sĩ gốc Bến Tre cũng bị nhận xét là có sự học hỏi The Weeknd đáng kể.

Your browser does not support the video tag.

MV Blinding Lights của The Weeknd

Riêng giai điệu đoạn điệp khúc thì bị cho rằng nghe na ná một câu hát trong Cô Thắm Không Về của Phát Hồ: "Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu".