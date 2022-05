MV có cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng chính thức 'bay màu' khỏi YouTube

Ngày 28/4, MV There's No One At All của Sơn Tùng ra mắt hôm 28/4 và ngay lập tức bị dư luận phản ứng gay gắt vì chứa nội dung bạo lực, cổ súy hành vi tự sát.

Kèm theo đó, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình here's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Hiện tại (chiều ngày 6/5), khi truy cập vào đường dẫn của ca khúc gây tranh cãi của Sơn Tùng trên YouTube, người dùng sẽ nhận được thông báo video không hoạt động từ nền tảng. Trước đó, người dùng tại Việt Nam khi tìm kiếm ca khúc này trên YouTube sẽ hiện thông báo "Video không không khả dụng tại quốc gia này".