Mướp - loại rau quen thuộc của người Việt giúp hạ đường huyết

Chất mangan có trong mướp là yếu tố quan trọng đóng góp vào việc kích thích cơ thể sản xuất insulin, từ đó ngăn ngừa và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Chất xơ của mướp ngọt cũng tăng độ nhạy cảm với insulin, giúp điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nên ăn món này thường xuyên để kiểm soát bệnh.

Tuy có vị ngọt nhưng mướp có chỉ số đường huyết rất thấp. Do đó, nếu bạn còn băn khoăn không biết tiểu đường có ăn được mướp không thì câu trả lời là có. Vì mướp chứa hàm lượng đường thấp, lại có chất xơ cao tạo cảm giác no lâu, ngừa tạo bón, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu nên việc tiêu thụ mướp là an toàn với bệnh nhân tiểu đường. Người tiểu đường có thể bổ sung mướp vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình bằng nhiều cách chế biến khác nhau.

Giá trị dinh dưỡng của mướp khá cao. Tuy nhiên theo các chuyên gia, khi ăn mướp vẫn cần phải lưu ý một số điều để không ảnh hưởng đến sức khỏe.Đặc biệt, bạn không nên tùy ý kết hợp mướp với một số loại thực phẩm vì có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm đại kỵ với mướp, tuyệt đối không nên kết hợp: