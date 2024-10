Mưa xuyên suốt hôm nay tại TPHCM

Trong hôm nay, khu vực TPHCM và Nam Bộ có mưa vừa rải rác, có nơi mưa rất to, mưa gần như xuyên suốt trong ngày. Sáng 28/10, mưa đã xuất hiện trên khắp các quận, huyện của TPHCM. Dù không lớn, nhưng mưa kéo dài đến tận trưa, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, nhiều khu vực trong thành phố như Quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân có mưa lớn kèm theo sấm sét. Chị Hà, cư dân quận 11, cho biết: "Rạng sáng, trời sấm sét rất lớn kèm mưa to. Từ 7h30 trở đi, mưa rả rích kéo dài đến hơn 11h". Mưa lúc 10h45 tại khu vực đường Âu Cơ, quận 11 (Ảnh: An Huy). Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 6 có trục qua Trung Bộ. Bão số 6 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng và sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực. Thời tiết tại Nam Bộ và TPHCM có nắng nhẹ, nhưng mưa gia tăng. Hai khu vực này có mưa vừa rải rác, có nơi mưa rất to, mưa gần như xuyên suốt trong ngày. Trong ngày hôm qua và rạng sáng nay, TPHCM đã ghi nhận mưa lớn, có nơi lượng mưa vượt 100mm. Cụ thể, khu vực Bình Chánh ghi nhận 101mm, TP Thủ Đức 75-96mm. Ngoài ra, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có lượng mưa 108,4-111,8mm. Dự báo trong 2-3 ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ giảm mưa dần, ngày có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt vào chiều và tối với mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét và gió giật mạnh.